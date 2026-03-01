شهدای حملات آمریکا - صهیونی در آذربایجان شرقی به ۶ نفر رسید/ حمله موشکی به ۲۰ نقطه

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: در حملات مشترک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ۲۰ نقطه در آذربایجان‌شرقی مورد حملات موشکی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: مردم عزیز در هنگام فعال بودن پدافندها در منزل بمانند و از حضور در فضای باز خودداری کنند و از ازدحام و نزدیک شدن به مراکزی که مورد حمله واقع شده، خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: از مردم فهیم استان درخواست داریم جهت حفظ امنیت کشور با نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش همکاری کنند و هرگونه تحرکات مشکوک را به سرشماره‌های ۱۱۰ و ۱۱۳ اطلاع دهند.

براساس این گزارش، تا اطلاع ثانوی، مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان شرقی، تعطیل و ادارات نیز با حضور ۵۰ درصدی کارکنان دایر خواهد بود. همچنین مراکز امدادی و بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

