رئیس اورژانس استان خبر داد:
آمادهباش کامل پایگاههای اورژانس و بیمارستانهای استان مرکزی در شرایط جنگی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به آمادهباش نیروهای این مجموعه اشاره کرده و در این رابطه گفت: 95 پایگاه اورژانس و 22 واحد بیمارستانی این استان در شرایط جنگی پیش رو در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: همانند سایر مناطق کشور، اورژانس استان مرکزی نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارد تا در صورت نیاز به هموطنان خدمات درمانی ارائه کند. 22 بیمارستان این استان در حالت آمادهباش هستند و دارو و تجهیزات مورد نیاز از جمله ذخایر خونی تأمین شده است.
وی به ظرفیتهای اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اورژانس پیشبیمارستانی این استان، 34 پایگاه اورژانس شهری، 48 پایگاه اورژانس جادهای، 2 پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و 4 دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به ذخیره مواد غذایی و کالاهای استراتژیک در استان اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: مواد غذایی، کالاهای اساسی ذخایر استراتژیک نیز به میزان کافی در این استان ذخیره شده است.