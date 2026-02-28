به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: با تأکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به هیچ عنوان با وقفه یا خللی مواجه نگردد، مراکز درمانی، دستگاه‌های اجرایی امدادرسان و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی‌ها، اتفاقات برق، آب و گاز، امداد جاده‌ای و سایر خدمات عمومی، همچنین پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون و امور گمرکی و نیز نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان، مطابق با تصویب‌نامه شماره 243187/ت61011هـ مورخ 28/12/1401 هیئت وزیران فعالیت خواهند کرد.

