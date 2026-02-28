خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خبر داد:

دورکاری دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان تا اطلاع ثانوی

کد خبر : 1757141
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بر علیه کشورمان و بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار هرمزگان، از روز یکشنبه 10 اسفند ماه سال جاری تمامی دستگاه‌های اجرایی این استان تا اطلاع ثانوی با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت‌های خود خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: با تأکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به هیچ عنوان با وقفه یا خللی مواجه نگردد، مراکز درمانی، دستگاه‌های اجرایی امدادرسان و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی‌ها، اتفاقات برق، آب و گاز، امداد جاده‌ای و سایر خدمات عمومی، همچنین پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده 12 قانون و امور گمرکی و نیز نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان، مطابق با تصویب‌نامه شماره 243187/ت61011هـ مورخ 28/12/1401 هیئت وزیران فعالیت خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
