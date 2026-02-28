به گزارش ایلنا، علی زندیه افزود: این حادثه به سامانه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام شد و بلافاصله در دستور کار نیروهای عملیاتی قرار گرفت. پس از دریافت پیام، از 3 ایستگاه عملیاتی 7 دستگاه خودروی اطفای حریق و پشتیبانی به محل اعزام شدند تا عملیات مهار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

وی به حجم گستره آتش در این انبارهای ضایعات و عملیات اطفای حریق در آنها اشاره کرده و ادامه داد: این 2 انبار ضایعات به شدت طعمه حریق شده بودند. در این راستا 20 نیروی عملیاتی آتش‌نشانی شهرداری قم حدود 3.5 ساعت در صحنه آتش‌سوزی حضور داشتند و با تلاش مستمر، عملیات اطفای کامل حریق را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اظهار داشت: با اقدام سریع و هماهنگ آتش‌نشانان، از سرایت آتش به سوله‌های اطراف این انبارهای ضایعات جلوگیری شد. در پایان پس از پاکسازی محل وقوع حادثه آتش‌سوزی، صحنه این حادثه برای بررسی‌های بیشتر به عوامل انتظامی استان قم تحویل داده شده است.

