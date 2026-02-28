به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در آستانه فرارسیدن روزهای پایانی سال، نمایشگاه فروش بهاره با مشارکت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واحدهای صنفی معتبر در استان قزوین برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه، شهروندان می‌توانند کالاهایی از جمله مواد غذایی، آجیل و شیرینی، پوشاک، کیف و کفش و سایر اقلام مورد نیاز خانوار را با قیمت مصوب و با تخفیف 10 تا 20 درصدی تهیه کنند.

تمرکز اصلی این رویداد بر حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید داخلی و کمک به کنترل و تنظیم قیمت‌ها در روزهای پر تقاضای پایانی سال است.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه فروش بهاره از 13 لغایت 19 اسفند ماه، هر روز از ساعت 15 تا 22 در محل نمایشگاه بین‌المللی قزوین دایر بوده و پذیرای عموم شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود.

