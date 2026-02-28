خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف تنطیم بازار صورت می‌گیرد؛

نمایشگاه فروش بهاره از 13 اسفند در قزوین برگزار می‌شود

کد خبر : 1756978
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه فروش بهاره با هدف عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مصرفی و اقلام تنظیم بازار، از 13 تا 19 اسفند ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در آستانه فرارسیدن روزهای پایانی سال، نمایشگاه فروش بهاره با مشارکت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واحدهای صنفی معتبر در استان قزوین برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه، شهروندان می‌توانند کالاهایی از جمله مواد غذایی، آجیل و شیرینی، پوشاک، کیف و کفش و سایر اقلام مورد نیاز خانوار را با قیمت مصوب و با تخفیف 10 تا 20 درصدی تهیه کنند.

تمرکز اصلی این رویداد بر حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید داخلی و کمک به کنترل و تنظیم قیمت‌ها در روزهای پر تقاضای پایانی سال است.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه فروش بهاره از 13 لغایت 19 اسفند ماه، هر روز از ساعت 15 تا 22 در محل نمایشگاه بین‌المللی قزوین دایر بوده و پذیرای عموم شهروندان و علاقه‌مندان خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل