به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب اجرای سند تحول قضایی را منشأ «تحولی عظیم» در فرآیند خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق شهروندان عنوان کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان در راستای خدمت به کردم مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان را تشریح کرد.

رجایی نسب با اشاره به رویکرد مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: دسترسی آسان مردم به دستگاه قضایی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا بوده و هست و بر همین اساس، دیدارهای مردمی به صورت مستمر و پیوسته برگزار می‌شود تا مطالبات شهروندان بدون واسطه شنیده و پیگیری شود. وی افزود: ارتباط چهره به چهره با مراجعان، ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه تسریع در رسیدگی به مشکلات را فراهم کرده است.

رئیس‌شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی اقدامات مؤثری صورت گرفته است، تصریح کرد: امروز شاهد تحولی عظیم در فرآیندهای رسیدگی و خدمت‌رسانی هستیم و بخش قابل توجهی از این تحول مرهون توسعه خدمات الکترونیک قضایی است.

به گفته وی، الکترونیکی شدن خدمات موجب شده است فرایند خدمت‌رسانی با سهولت، دقت و سرعت بیشتری انجام شود و از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی کاسته شود.

رئیس‌کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای سند تحول قضایی ابلاغات ، ثبت دادخواست‌ها و گردش اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، در حفظ آبروی افراد و صیانت از حریم خصوصی آنان نقش بسزایی دارد و از بروز برخی آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به نقش سامانه‌های الکترونیک در ارتقای رفاه عمومی اظهار کرد: سامانه‌های هوشمند قضایی باعث سهولت در پیگیری پرونده‌ها شده و رضایتمندی مراجعان را افزایش داده است.

رجایی نسب در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانیان اشاره کرد و گفت: در حوزه امور زندان ها، وظیفه ما صرفاً نگهداری افراد نیست، بلکه اصلاح و تربیت آنان هدف اصلی است.

وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای چهره به چهره با زندانیان به‌صورت مستمر انجام می‌شود و تلاش داریم با بررسی دقیق مشکلات آنان، زمینه بازگشت آنان پس از اصلاح به جامعه را فراهم کنیم.

وی همچنین از آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم مالی با توسل به کمک خیرین خبر داد و بیان کرد: در ماه مبارک رمضان و در سایه روحیه معنوی حاکم بر جامعه، خیرین نیک‌اندیش با مشارکت خود زمینه آزادی شماری از زندانیان نیازمند را فراهم کردند که این اقدام جلوه‌ای از همدلی اجتماعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر توجه دستگاه قضایی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این حوزه نیز اقدامات خوبی انجام شده و تلاش شده است از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید و رفع موانع واحدهای اقتصادی استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به فضای معنوی ماه رمضان اظهار امیدواری کرد با اخلاص در عمل، خدمت صادقانه را محور اصلی و هدف خود در در انجام تکالیف و وظایف خود قرار دهیم.

