زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در فریدونشهر اصفهان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۵:۲۱ بامداد امروز جمعه هشت اسفند، در مناطق روستایی پیشکوه فریدونشهر رخ داد.
به گزارش ایلنا، منصور شیشه فروش گفت: این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و به فاصله ۱۸ کیلومتری از فریدونشهر، ۲۵ کیلومتری از افوس و ۲۳ کیلومتری از بوئین میاندشت به وقوع پیوست و باعث ایجاد تکان و لرزه در ساختمانهای مناطق شهری و روستایی شد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از ساکنین با وقوع زمین لرزه به بیرون ساختمانها آمدند، اظهار داشت: چهار تیم ارزیاب با همکاری دهیاریها و جمعیت هلال احمر به مناطق تحت تاثیر برای بررسی خسارات احتمالی اعزام شدهاند.
شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.