زمین لرزه ۴.۱ ریشتری در فریدونشهر اصفهان

به گزارش ایلنا، منصور شیشه فروش گفت: این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و به فاصله ۱۸ کیلومتری از فریدونشهر، ۲۵ کیلومتری از افوس و ۲۳ کیلومتری از بوئین میاندشت به وقوع پیوست و باعث ایجاد تکان و لرزه در ساختمان‌های مناطق شهری و روستایی شد.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از ساکنین با وقوع زمین لرزه به بیرون ساختمان‌ها آمدند، اظهار داشت: چهار تیم ارزیاب با همکاری دهیاری‌ها و جمعیت هلال احمر به مناطق تحت تاثیر برای بررسی خسارات احتمالی اعزام شده‌اند.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام/