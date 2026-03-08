ایلنا گزارش می دهد؛
خشکسالی و بحران آب؛ قناتهای چهارمحال و بختیاری در مسیر خشکیدن/سال گذشته بیش از ۲۰۰ قنات استان به طور کامل خشک شد
استان چهارمحال و بختیاری با کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، رتبه دوم کاهش بارندگی در کشور را به خود اختصاص داده است، این بحران آبی به طور مستقیم بر منابع آب زیرزمینی تأثیر گذاشته است و منجر به خشکی بیش از ۲۰۰ قنات شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از سرچشمههای اصلی رودخانههای زایندهرود، کارون و دز شناخته میشود، این روزها با چالش بزرگی در حوزه منابع آبی خود مواجه است. اگرچه این استان دارای ۸۴۱ رشته قنات است که از دیرباز نقش حیاتی در کشاورزی و معیشت روستاییان داشتهاند، اما تغییرات اقلیمی و کاهش شدید بارندگیها، این میراث کهن را در آستانه نابودی قرار داده است.
احیای قنوات؛ تلاش برای حفظ میراث و معیشت
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ قنات استان به طور کامل خشک شد و از دست رفت.
غلامرضا ذاکری با اشاره به اینکه در دو سال گذشته ۵۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای مرمت ۱۹۶ رشته قنات هزینه شده است افزود: در سال جاری از محل اعتبارات استانی، ملی و محرومیت زدایی ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد که تا کنون ۲۸۰میلیارد ریال آن جهت مرمت و لایروبی قنوات استان تقسیط شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری ۷۰ رشته قنات استان مرمت و لایروبی شد.
ذاکری فرسودگی نیروی انسانی و کمبود وقتی ماهر و عدم رعایت حریم قناتها توسط دستگاههای اجرایی در پروژههای راهسازی و خطوط انتقال را از مشکلات مهم قنوات عنوان کرد.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: قناتهای چهارمحال و بختیاری به عنوان نمادی از دانش بومی و سازگاری با طبیعت، این روزها در نبردی نابرابر با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند و کاهش بارشها و خشکیدگی صدها رشته قنات زنگ خطر را به صدا درآورده است.
ذاکری با اشاره به اینکه استان دارای ۱۲ رشته قنات تاریخی با قدمت بیش از ۵۰۰ سال است که به عنوان میراث فرهنگی و تمدنی ایران زمین به شمار میروند افزود: قدیمیترین قنات استان قنات «لاغدنبه» در شهرستان سامان است که این قنات با چهار هزار و ۵۰۰ متر طول و بیش از ۵۰۰ سال قدمت، هماکنون در شرایط خشکسالی ۶۰ لیتر در ثانیه و در سالهای ترسالی تا ۳۰۰ لیتر در ثانیه آبدهی (دبی) دارد.
وی ادامه داد: همچنین بلندترین قنات استان با هفت کیلومتر طول در منطقه سفیددشت از توابع شهرستان بروجن واقع شده است.
غلامرضا ذاکری خاطر نشان کرد: بیشترین قناتهای استان در شهرستانهای بروجن، سامان قرار دارد.
۱۲ کیلومتر از قناتهای چهارمحال و بختیاری لایروبی و مرمت شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: قنات یکی از مهمترین سازههای مدیریت پایدار آب در مواجهه با کمبود آب در اقلیمهای خشک و نیمهخشک به شمار میرود.
حسین بهرامی ضمن تاکید بر حفظ و نگهداری قناتها و حفظ آنها در سطح استان افزود: مرمت و بازسازی قناتها تأثیر زیادی بر روی آبدهی آنها داشته و هدف اصلی این است که این منابع آب با کیفیت حفظ و نگهداری و در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، لذا موجب ابراز رضایت و شادی کشاورزان و باغداران شده است.
وی پایداری و افزایش تولیدات محصولات کشاورزی، اشتغالزایی، تثبیت اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها را از مزایای دیگر مرمت و بازسازی قناتها در استان برشمرد.
بهرامی گفت: در سال گذشته بیش از ۶۳ رشته قنات با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال در سراسر استان با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) مرمت و بازسازی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز حدود ۶۰ رشته قنات دیگر در سطح استان با اعتبارات دولتی و همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، بنیاد برکت، بنیاد علوی و مشارکت بهره برداران مرمت و بازسازی شود.
بهرامی با اشاره به تداوم خشکسالیها و گرمای بیسابقه هوا در تابستان امسال گفت: ۱۲ کیلومتر از قناتهای استان لایروبی و مرمت شدند.
وی افزود: از مجموع ۱۲ کیلومتر هشت کیلومتر از قناتها لایروبی و چهار کیلومتر دیگر مرمت شده است.
به گزارش ایلنا قناتهای چهارمحال و بختیاری به عنوان نمادی از دانش بومی و سازگاری با طبیعت، این روزها در نبردی نابرابر با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو، کاهش بارشها و خشکیدگی صدها رشته قنات زنگ خطر را به صدا درآورده و از سوی دیگر، تلاش جهاد کشاورزی و نهادهای اجرایی برای مرمت و بازسازی این سازهها، امید را در دل کشاورزان زنده نگه داشته است. به نظر میرسد تخصیص به موقع اعتبارات، آموزش نسل جدید مقنیان و مشارکت فعال جوامع محلی، سه ضلع اصلی مثلث نجات این میراث گرانبها در استان باشد.