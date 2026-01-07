مرکز اطلاع رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری خبرداد؛
حمله مسلحانه به پلیس در لردگان؛ دو نیروی انتظامی شهید شدند
به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری، در حمله مسلحانه به پلیس در لردگان ۲ نفر شهید شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس استان چهارمحال و بختیاری، در این درگیری که از حوالی ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه جمعی از کسبه با تعطیل کردن مغازههای خود شروع به تجمع و سر دادن شعار در چند خیابان لردگان کردند، هسته اولیه جمعیت حدود ۳۰۰ نفر برآورد میشد.
در این گزارش آمده در جریان این درگیری بین اغتشاشگران و کارکنان فراجا در شهرستان لردگان ۲ تن از کارکنان انتظامی به هویت "هادی آذر سلیم" و "مسلم مهدوی نسب" به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
شهرستان لردگان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.