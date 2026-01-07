به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی حایک عصر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به تحولات اخیر در حوزه اقتصادی کشور گفت: امروز شاهد تغییر ریل در سیاست‌گذاری نظام یارانه‌ای هستیم؛ به‌گونه‌ای که یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف، به‌صورت هدفمندتر و مستقیم‌تر به دست مردم می‌رسد و این موضوع نیازمند نقش‌آفرینی جدی تشکل‌هاست.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین افزود: در این مسیر، نقش تشکل‌ها بسیار پررنگ و تعیین‌کننده است و باید از ظرفیت آن‌ها برای تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و معیشت مردم، به‌درستی استفاده شود.

عضو هیات‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ضرورت ارتباط مستمر و موثر با تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: تعامل نزدیک با تشکل‌های بخش کشاورزی و تعاون روستایی این امکان را فراهم می‌کند که بسیاری از چالش‌ها با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان مدیریت و پشت سر گذاشته شود.

حایک با اشاره به اهمیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در پایان سال خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در تامین و تنظیم بازار محصولاتی مانند خرما و میوه شب عید، نقش تعاون روستایی و تشکل‌های وابسته بسیار حائز اهمیت است و اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل تقدیر است.

وی با اشاره به عملکرد استان قزوین گفت: استقرار نظام اتاق اصناف در استان قزوین به‌خوبی صورت گرفته و این استان در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود. اتاق اصناف، تشکل‌های تعاون روستایی و تشکل‌های کشاورزی استان قزوین همواره در سطح کشور اثرگذار بوده‌اند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای سیاست‌ها ایفا کرده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر مشارکت جمعی تصریح کرد: تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی و تنظیم بازار بدون همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تنها با مشارکت جمعی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

حایک در پایان با اشاره به حذف ارز ترجیحی افزود: در شرایط جدید اقتصادی، تشکل‌ها می‌توانند نقش موثری در کاهش آثار این سیاست، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایفا کنند و تعاون روستایی به‌عنوان یکی از بازوان اصلی دولت، جایگاه مهمی در این فرآیند دارد.

