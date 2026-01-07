آغاز فرایند یارانه نقدی کالاهای اساسی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی در جمع خبرنگاران، افزود: حوزه‌های اقتصادی این استان موظف شده‌اند که به صورت روزانه وضعیت بازار را رصد کنند تا کالاهای موجود در انبارها با نظارت دقیق و به قیمت واقعی به دست مردم برسد. این نظارت‌ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها انجام می‌شود.

وی به فرایند تغییرات مربوط به نحوه اعمال قیمت‌ها و ابلاغ آن به بازار اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی، نرخ‌های جدید و تغییرات مربوط به نحوه اعمال قیمت‌ها پس از تأیید نهایی به بازار ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند اجرای دقیق این نرخ‌ها را پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار داشت: جلسات ستاد تنظیم بازار استان نیز به صورت روزانه تشکیل خواهد شد تا تصمیمات لازم برای کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها اتخاذ شود. مسئولان تأکید دارند که با این اقدامات، شوک‌های احتمالی ناشی از تغییرات قیمت‌ها مدیریت شده و آرامش نسبی در بازار برقرار شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره برداشته شده و تصمیم‌گیری شده تا این یارانه در انتهای زنجیره و به خود مردم واگذار شود. بر این اساس، تمامی مردم مشمول دریافت یارانه خواهند شد و حتی کسانی که پیش‌تر یارانه دریافت نمی‌کردند، در صورت ثبت‌نام مشمول این طرح خواهند شد.

وی بیان داشت: در این طرح مقرر شده است که به هر نفر یک میلیون تومان در چهار ماه یکجا پرداخت شود و به این ترتیب یک خانواده 4 نفره 16 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد و هدف اصلی این اقدام، توانمندسازی خانوارها برای مدیریت هزینه‌های خود و ایجاد آرامش در بازار است.

