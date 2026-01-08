در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
ضعف نظارت عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است/کالاهایی که با قیمت قبلی خریداری شدهاند، با قیمت بالاتر عرضه میشوند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی، ضعف در نظارت بر بازار را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی و بیثباتی اقتصادی در استان دانست و خواستار شفافیت قیمتی و مدیریت هوشمند بازار شد.
حجتالاسلام سید سلمان ذاکر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد:در برخی موارد مشاهده میشود کالاهایی که با قیمتهای قبلی خریداری شدهاند، به بهانه آزادسازی یا نوسانات جدید، با قیمتهای بالاتر به فروش میرسند که این موضوع نشاندهنده ضعف جدی در نظارت است.
بازاریان با بدهی و چکهای برگشتی مواجهاند، مردم قدرت خرید ندارند
وی افزود: امروز بسیاری از بازاریان با چکهای برگشتی و بدهیهای انباشته مواجهاند و از سوی دیگر مردم نیز توان خرید ندارند.
ذاکر ادامه داد: این وضعیت موجب نگرانی جدی در بازار شده و در صورت تداوم، تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
نوسانات شدید قیمتها مانع برنامهریزی کسبه است
وی با اشاره به بیثباتی اقتصادی تصریح کرد: برای مثال کالایی که امروز با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری میشود، فردا برای جایگزینی باید با قیمت ۱۰۰ هزار تومان تهیه شود، در حالی که امکان فروش آن با قیمت متناسب وجود ندارد و مشتری قدرت خرید ندارد.
دولت باید تنها در تأمین کالاهای اساسی دخالت کند
نماینده ارومیه درباره سیاستهای ارزی دولت گفت: یکی از راهکارها این است که دولت صرفاً در تأمین کالاهای اساسی مانند دارو، گندم و اقلام ضروری دخالت کند و سایر کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود. و در عین حال حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر تبعات تورمی باید جدی گرفته شود.
شفافیت قیمتی و اطلاعرسانی لحظهای، کلید ساماندهی بازار
نماینده ارومیه در مجلس، با تأکید بر شفافیت قیمتها بیان کرد: همانطور که قیمتها در بازار طلا و ارز لحظهای اعلام میشود، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت و حبوبات نیز باید بهصورت مشخص و واحد در فروشگاهها اعلام شود تا امکان سوءاستفاده و چند نرخی بودن از بین برود.
وی در پایان افزود: دولت باید از طریق سامانههای الکترونیکی، قیمت روز کالاها را در فضاهای عمومی اعلام کند و بر موجودی انبارها و فروشگاهها اشراف کامل داشته باشد. همچنین تعامل نزدیک با اتحادیهها و سپردن امور بازار به خود بازاریان، همراه با نظارت هوشمند، میتواند به ساماندهی بازار کمک کند.