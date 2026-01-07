خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان:

پایان پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان ؛ ثبت‌نام ۵۸ داوطلب طی چهار روز

پایان پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان ؛ ثبت‌نام ۵۸ داوطلب طی چهار روز
کد خبر : 1738731
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان و دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان، از پایان مرحله پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمید جهانگیری اظهار کرد: مرحله پیش‌ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سیزدهم دی‌ماه آغاز شده بود، به پایان رسید و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان افزود: طی چهار روز گذشته، در مجموع ۵۸ نفر در این مرحله پیش‌ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۵۳ نفر مرد و ۵ نفر از بانوان بوده‌اند.

جهانگیری کوهشاهی با تأکید بر اینکه تنها افرادی مجاز به ثبت‌نام نهایی هستند که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت طی کرده باشند، تصریح کرد: ثبت‌نام نهایی داوطلبان از بیست‌ونهم بهمن‌ماه آغاز شده و تا دوم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به الزامات قانونی داوطلبان مشمول ماده ۳۲ قانون انتخابات گفت: بر اساس تبصره یک این ماده، افراد مشمول موظف‌اند حداکثر دو ماه پیش از برگزاری انتخابات، استعفای خود را ارائه دهند که بر این اساس، آخرین مهلت استعفا یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ خواهد بود و داوطلبان باید در موعد مقرر نسبت به انجام این امر اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی