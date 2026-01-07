سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی ورود یک سامانه بارشی را به استان از اواخر هفته نشان می دهند که برخی نقاط استان را در بر می گیرد.

وی افزود: با توجه به این افزایش دما، ریزش بهمن در نواحی مرتفع برفگیر و دارای انباشت برف دور از انتظار نیست.

نوروزی بیان کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: امروز کوهرنگ با منفی ۱۶ درجه سردترین نقطه استان و لردگان با ۱۶ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

