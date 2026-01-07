دادستان هویزه: عدالت شغلی و جذب نیروهای بومی باید در اولویت شرکتهای نفتی باشد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت شغلی و استفاده از ظرفیتهای بومی، گفت: شفافیت، عدالت و قانون سه رکن اساسی برای ساماندهی و حل معضلات حوزه اشتغال، بهویژه در مناطق دارای ظرفیتهای شغلی است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حجتالاسلام ابراهیم عگیری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اشتغال شهرستان هویزه اظهار کرد: عدالت شغلی و بهرهگیری از توان و ظرفیتهای بومی باید در اولویت برنامهها قرار گیرد و شفافیت، عدالت و قانون بهعنوان سه اصل بنیادین، مبنای تصمیمگیریها برای حلوفصل معضلات اشتغال باشد.
وی با بیان اینکه بیکاری جوانان بومی یکی از دغدغههای جدی مردم این شهرستان است، افزود: در راستای انجام وظیفه ذاتی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، موضوع اشتغال جوانان بومی بهصورت مستمر رصد و پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه تصریح کرد: شفافیت در اجرای قوانین و مقررات استخدامی و اولویت جذب نیروی بومی در شرکتهای نفتی منطقه، بدون شائبه اعمال نفوذ برخی پیمانکاران غیربومی، از مهمترین موارد مورد تأکید این دادستانی است.
عگیری در پایان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند به همان میزان که از آلودگیهای ناشی از صنایع متضرر میشوند، از منافع و عواید آن نیز بهرهمند شوند و یکی از مصادیق این مطالبه بهحق، استخدام نیروهای بومی دارای صلاحیت شغلی در صنایع فعال منطقه است.