استاندار قزوین:

انتقال هویت فرهنگی به نسل جوان با زبان هنر ضروری است

استاندار قزوین با اشاره به شرایط فرهنگی امروز جهان گفت: بیش از هر زمان دیگر باید با زبان هنر، به‌ویژه خوشنویسی هویت فرهنگی را به نسل جوان منتقل کرد و این هنر را نه صرفاً یک مهارت، بلکه یک مؤلفه هویتی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز _سه‌شنبه شانزدهم دی_ در مراسم اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران که با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان و استادان برجسته هنر خوشنویسی در قزوین برگزار شد، گفت: اگر تاریخ چند هزار ساله ایران را مرور کنیم، 2 جوهره اصلی همواره در آن دیده می‌شود، عشق و مهرورزی ایرانیان و غنای عمیق فرهنگی که در سخت‌ترین فراز و فرودهای تاریخی نیز پابرجا مانده است.

وی افزود: ایران در طول تاریخ خود دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته و حتی در مقاطعی نیز مورد هجوم فاتحانی مثل مغول قرار گرفت اما فرهنگ و اندیشه ایرانی هیچگاه مغلوب نشد و همواره نیز تاثیرگذار بود، به‌گونه‌ای که بسیاری از مهاجمان، خود تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتند.

استاندار قزوین با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی، تصریح کرد: خوشنویسی در فرهنگ ایرانی صرفا آراستن کلمات نیست، بلکه پلی میان زیبایی و معنا و تجلی روح بلند ایرانیان است که پیام‌های بزرگ را در قالب خطوط ظریف به تاریخ منتقل کرده است.

نوذری با تاکید بر اهمیت نقش هنر در شرایط کنونی، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند سخن گفتن با زبان هنر، به‌ ویژه برای نسل جوان هستیم و خوشنویسی باید نه‌ فقط به‌ یک مهارت، بلکه به‌ عنوان هویت فرهنگی در میان جوانان نهادینه شود.

وی قزوین را یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر ایران دانست و افزود: قزوین با پیشینه‌ای چند هزار ساله، میزبان حدود 11 درصد از آثار تاریخی ثبت‌ شده کشور است و در دوره‌های مختلف تاریخی نیز خاستگاه اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان و چهره‌های برجسته‌ای بوده که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن ایرانی - اسلامی ایفا کرده‌اند.

استاندار قزوین در پایان ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان و میهمانان این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: قزوین همواره خانه فرهنگ، هنر و اندیشه بوده و با افتخار از تمامی فرهیختگان و هنرمندانی که به این دیار سفر می‌کنند، میزبانی می‌کند.

