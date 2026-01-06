وزیر ارشاد:
ادبیات ایران با دو بال شعر و خوشنویسی به پرواز درآمده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر به ادبیات ایران میبالیم، این ادبیات با دو بال شعر و خوشنویسی به پرواز درآمده، تا جایی که مانایی و گسترش شعر فارسی بدون قرابت عمیق با خوشنویسی ممکن نبود و حافظه شعری ایرانیان به گونهای جدایی ناپذیر با هنر خط پیوند خورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدعباس صالحی شامگاه سهشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران که با حضور استاندار قزوین، جمعی از مسوولان، استادان و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد، اظهار کرد: خوشنویسی در ایران قبل و بعد از اسلام همواره حضوری پیوسته و اثرگذار داشته و از هر زاویهای که به فرهنگ و تمدن ایرانی بنگریم، رد پای این هنر فاخر را مشاهده میکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه خوشنویسی در ساختارهای اجتماعی و اداری ایران، تصریح کرد: در دورههایی از تاریخ ایران، خوشنویسی شرط لازم ورود به مشاغل دیوانی و اداری بود و به عنوان «اهلیتنامه» تلقی میشد، چرا که باور بر این بود فردی که صبر، دقت و شکیبایی خوشنویسی را نیاموخته، شایستگی تصدی مسوولیتهای مهم را ندارد.
صالحی ادامه داد: حتی سیاستمداران و سلاطین ایرانی فرزندان خود را به 2 اصل سلحشوری و خوشنویسی تربیت میکردند و در دورههایی همچون عصر تیموریان نیز حاکمانی بودند که خود، از خوشنویسان برجسته محسوب میشدند.
وی، خوشنویسی را هنری وجودی و تربیتی دانست و گفت: اگر به تعبیر ارسطو، هنر وسیله پالایش روح است، خوشنویسی یکی از برترین هنرها در این مسیر به شمار میرود؛ چرا که تمرین صبر، آرامش، تمرکز و مراقبت است و در روزگاری که جوامع با استرس، اضطراب و آشفتگیهای روانی مواجهاند، میتواند نقش مهمی در طمانینه وجودی انسان ایفا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین به پیوند عمیق هنر خوشنویسی با معنویت و فرهنگ دینی اشاره کرد و افزود: خوشنویسی در دامان تمدن اسلامی و از بستر قرآن کریم بالیده و بخش قابل توجهی از آثار خوشنویسی ایران، تجلی آیات قرآن و احادیث اهلبیت (ع) بوده، این هنر، جلوه جمالی وحی در عالم ماده و بیانگر نظم، توازن و توحید در قالب خط است.
صالحی خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی - اسلامی گامبهگام با هنر خوشنویسی پیش آمده و امروز ما وارث میراثی چند هزار ساله هستیم، جوانانی که در این مسیر قدم نهادهاند بار سنگین این امانت تاریخی را بر دوش دارند و مسوولیت انتقال درست آن را به نسلهای آینده عهدهدار هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، اظهار کرد: قزوین به عنوان یکی از پایگاههای مهم خوشنویسی ایران، میزبان شایستهای برای این رویداد ملی بود و امیدواریم نسل امروز بتواند این میراث گرانسنگ را به درستی حفظ و به مقصد برساند.