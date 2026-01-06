اعزام تیم بانوان کارگر هرمزگان به المپیاد کشوری ورزش کارگری +فیلم
معاون امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از اعزام تیم منتخب بانوان کارگر استان به هشتمین دوره المپیاد کشوری ورزش کارگری بانوان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، وجیهه نوبانی، معاون امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به برگزاری هشتمین دوره المپیاد بانوان ورزش کارگری کشور، اظهار کرد: این رقابتها از امروز تا نوزدهم ماه جاری در مجموعه ورزشی شهید معتمدی تهران برگزار میشود و تیم منتخب استان هرمزگان نیز در این رویداد حضور دارد.
وی افزود: تیم اعزامی هرمزگان متشکل از ۱۸ ورزشکار منتخب است که پس از برگزاری مسابقات استانی در آذرماه، جواز حضور در این المپیاد کشوری را کسب کردهاند.
نوبانی با بیان اینکه این مسابقات با هدف ارتقای سطح سلامت، نشاط اجتماعی و توسعه ورزش بانوان کارگر برگزار میشود، گفت: ورزشکاران استان در قالب هشت تیم و در رشتههای شنا، آمادگی جسمانی، داژبال، لیوانچینی و فوتبالدستی در این رقابتها به میدان میروند.
معاون امور اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان خاطرنشان کرد: اعزام تیم بانوان کارگر استان با حمایت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، خانه کارگر، هیأت ورزش کارگری و همکاری واحدهای صنعتی و کارخانجات استان انجام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور بانوان کارگر هرمزگان در این المپیاد، زمینهساز تقویت روحیه نشاط، افزایش مشارکت اجتماعی و توسعه ورزش کارگری در سطح استان و کشور باشد.