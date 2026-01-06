به گزارش ایلنا، در این مراسم، وزیر نیرو با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران توسعه انرژی‌های پاک، دستور بهره‌برداری همزمان پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر در سراسر کشور را صادر کرده و عنوان داشته که این روز گامی مبارک در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی، توسعه پایدار و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم است.

تحقق بخشی از عزم ملی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی تولید در توزیع سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) در این مراسم به تحقق بخشی از عزم ملی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرده و گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای دستیابی به هدف 7000 مگاوات تا پایان سال جاری با قدرت در حال پیگیری است.

فاطمه کریمی افزود: استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور، سهمی بالغ بر 1300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دست ساخت دارد. امروز در این استان شاهد بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی 170 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هستیم که این روند، بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این استان است.

وی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی 6 مگاواتی شهرستان محلات به عنوان فاز نخست توسعه نیروگاه 15 مگاواتی این شهرستان از محل صندوق توسعه ملی به صورت نمادین مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این نیروگاه خورشیدی از آغاز فاز اجرایی تا اتصال به شبکه، ظرف بازه زمانی 4 ماه به بهره‌برداری رسیده است.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی تولید در توزیع سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) اظهار داشت: اجرای پروژه‌های نیروگاهی خورشیدی تجدیدپذیر نشان‌دهنده هم‌افزایی مؤثر میان سیاست‌گذاری‌ها، تأمین به موقع تجهیزات، توان پیمانکاری و همراهی بسیار مناسب شبکه توزیع است.

هدف‌گذاری 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این مراسم گزارشی جامع از برنامه‌های این استان در حوزه انرژی خورشیدی ارائه کرده و در این خصوص گفت: استان مرکزی در بازه زمانی یک برنامه 3 ساله، هدف‌گذاری ایجاد و توسعه 5000 مگاوات انرژی خورشیدی را از بهمن ماه سال گذشته آغاز کرده است.

قدرت اله ابک افزود: بر اساس این برنامه، سهم سال نخست 500 مگاوات، سهم سال دوم 1800 مگاوات و سهم سال سوم 2700 مگاوات پیش‌بینی شده است. با بهره‌برداری‌هایی که امروز در حوزه پروژه‌های نیروگاهی انرژی خورشیدی انجام می‌شود، هدف‌گذاری 500 مگاوات سال نخست به طور کامل محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز 70 مگاوات پروژه نیروگاهی خورشیدی در قالب 23 نیروگاه در استان مرکزی به بهره‌برداری می‌رسد که شامل نیروگاه‌های انرژی خورشیدی دولتی با مجموع ظرفیت 63 مگاوات و همچنین نیروگاه انرژی خورشیدی 7 مگاواتی شرکت متانول کاوه به عنوان بخش خصوصی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون 180 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی استان انجام شده که 120 هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و 60 هزار میلیارد ریال از سوی بخش دولتی تأمین شده است.

ابک به تأمین مصرف انرژی و پیک بار استان مرکزی از محل انرژی خورشیدی اشاره داشته و تصریح کرد: با تحقق ظرفیت 520 مگاوات، حدود 10 درصد از مصرف سالیانه انرژی استان مرکزی و 25 درصد از پیک بار این استان از محل انرژی خورشیدی تأمین می‌شود که این رقم، حدود 10 برابر میانگین کشوری است.

وی بیان داشت: از سال گذشته که برنامه ایجاد و توسعه نیروگاه‌های انرژی خورشیدی استان مرکزی با ظرفیت 6 مگاوات آغاز شد، تاکنون 7400 مگاوات ظرفیت استعدادیابی شده، 6500 مگاوات پروانه ساخت توسط ساتبا صادر شده و برای 3000 مگاوات واگذاری زمین انجام شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تأکید کرد: این برنامه‌ها در قالب 11 سرفصل اجرایی در این استان در حال پیگیری است. در استان، بهره‌برداری از هیچ مدرسه‌ای بدون پیش‌بینی انرژی خورشیدی انجام نمی‌شود و سایر بخش‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری نیز در همین مسیر در حال حرکت هستند.

انتهای پیام/