مدیرکل امور مالیاتی فارس:

فرصت ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیان فراهم شد

مدیرکل امور مالیاتی فارس، از فراهم شدن فرصت ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اظهار داشت: مؤدیانی که از اعتراض به مالیات تشخیصی یا قطعی خود انصراف داده و حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی را پرداخت کنند، می‌توانند از این بخشودگی‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: این بخشودگی شامل جرایم مالیات‌های ابرازی، تشخیصی و قطعی بوده و مابقی بدهی نیز حسب مورد و بنا به انتخاب مؤدی محاسبه خواهد شد.

منتظری با تأکید بر مشوق‌های در نظر گرفته شده تصریح کرد: مؤدیانی که از بخشودگی جرایم معادل ۱۵ درصد پرداخت نقدی استفاده می‌کنند، علاوه بر این مشوق، از سایر بخشودگی‌های قانونی نیز بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس در ادامه خاطرنشان کرد: این فرصت ویژه تمامی منابع مالیاتی، همه سنوات و دوره‌ها را در بر می‌گیرد و شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین امکان کسر اعتبار از هر منبع و هر سال به انتخاب مؤدی فراهم شده است.

منتظری ضمن توصیه به مؤدیان جهت استفاده از این فرصت قانونی، اعلام کرد: فرصت استفاده از این تسهیلات ویژه تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مؤدیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند.

