به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی محمدی، مدیرکل بحران استان مازندران از مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای در یکی از انبارهای تولیدی مجموعه کاله خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی در پی حادثه‌ای که احتمالاً ناشی از شرایط طبیعی بوده، به وقوع پیوست.

محمدی افزود: با اعلام وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی از سراسر استان به منطقه اعزام شدند.

وی، از همکاری نزدیک استاندار و فرماندار آمل در مدیریت بحران و بسیج امکانات مختلف خبر داد و اظهار کرد که هم‌اکنون بیش از ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات آتش‌نشانی و تانکرهای آب‌رسان در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری در حال انجام است.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: این آتش‌سوزی در یک انبار پنیر با درصد چربی بالا رخ داده بود که نیاز به تجهیزات ویژه داشت. خوشبختانه با پیگیری‌های ویژه و حمایت‌های دولت، آتش مهار شده و خطر برخورد با مخازن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع گردید.

مدیرکل بحران مازندران در پایان تاکید کرد: با تلاش‌های مستمر، هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و ارزیابی خسارت‌ها در حال انجام است. همچنین، جلسات مدیریت بحران در فرمانداری آمل برای پیگیری دقیق‌تر حادثه ادامه دارد.

