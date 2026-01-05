خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در انبار کاله مازندران مهار شد؛ خطر برخورد با مخزن آمونیاک رفع شد

آتش‌سوزی گسترده در انبار تولیدی کاله در مازندران پس از تلاش تیم‌های آتش‌نشانی مهار شد. خطر برخورد با مخازن آمونیاک رفع و عملیات لکه‌گیری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی محمدی، مدیرکل بحران استان مازندران از مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای در یکی از انبارهای تولیدی مجموعه کاله خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی در پی حادثه‌ای که احتمالاً ناشی از شرایط طبیعی بوده، به وقوع پیوست.

محمدی افزود: با اعلام وقوع حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی و نیروهای امدادی از سراسر استان به منطقه اعزام شدند. 

وی، از همکاری نزدیک استاندار و فرماندار آمل در مدیریت بحران و بسیج امکانات مختلف خبر داد و اظهار کرد که هم‌اکنون بیش از ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات آتش‌نشانی و تانکرهای آب‌رسان در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری در حال انجام است.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: این آتش‌سوزی در یک انبار پنیر با درصد چربی بالا رخ داده بود که نیاز به تجهیزات ویژه داشت. خوشبختانه با پیگیری‌های ویژه و حمایت‌های دولت، آتش مهار شده و خطر برخورد با مخازن آمونیاک که ممکن بود منجر به فاجعه‌ای بزرگتر شود، رفع گردید.

مدیرکل بحران مازندران در پایان تاکید کرد: با تلاش‌های مستمر، هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و ارزیابی خسارت‌ها در حال انجام است. همچنین، جلسات مدیریت بحران در فرمانداری آمل برای پیگیری دقیق‌تر حادثه ادامه دارد.

انتهای پیام/
