استاندار مازندران:
۶۰ درصد آتشسوزی شرکت کاله آمل مهار شد
استاندار مازندران از مهار ۵۰ تا ۶۰ درصدی آتشسوزی در شرکت کاله آمل خبر داد و گفت: شدت حریق نسبت به ساعات اولیه بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در گفتوگو با خبر ۲۰ شبکه مازندران گفت: آتشسوزی در شرکت کاله آمل حدود ساعت ۴ بعدازظهر آغاز شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی، امدادی و اجرایی با سرعت و هماهنگی کامل وارد منطقه شدند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه تجهیزات کامل در محل حادثه مستقر هستند و نیروهای هلالاحمر نیز در منطقه حضور دارند.
استاندار مازندران با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد عملیات اطفای حریق انجام شده است، تصریح کرد: نسبت به حدود دو ساعت قبل، شدت آتشسوزی بهطور قابل توجهی کاهش یافته و نیروهای امدادی همچنان مشغول عملیات اطفا هستند.
یونسی رستمی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، حریق طی دو تا سه ساعت آینده بهطور کامل مهار خواهد شد.
وی همچنین از هماهنگیهای انجامشده در سطح ملی خبر داد و گفت: از رئیسجمهور، معاونان دولت، وزیر کشور و سایر مسئولان ملی قدردانی میکنم؛ تمامی امکانات مورد نیاز با هماهنگی کامل در حال ارسال به منطقه است و حتی یک فروند هواپیما نیز در حال پرواز به سمت آمل است.