امتحانات پایان ترم دانشگاه شیراز به تعویق افتاد/خوابگاههای دانشجویی تا عصر۱۶ دی ماه باز هستند
هیات رئیسه دانشگاه شیراز با صدور اطلاعیهای از تعویق امتحانات پایان ترم و دیگر فعالیتهای آموزشی این دانشگاه خبر داد.
در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: بدیهی است که به دلیل تعویق فعالیتهای آموزشی، در این بازه زمانی ارائه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه و تغذیه امکانپذیر نخواهد بود.
براین اساس به دانشجویان اعلام شده که خوابگاههای دانشجویی تا عصر سه شنبه ۱۶ دی ماه باز هستند و غذاخوریهای دانشگاه نیز تا همین روز خدمات ارائه میکنند.
طبق برنامه فعلی خوابگاه از صبح روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ بازگشایی می شود و در صورت تغییر برنامه، به دانشجویان، اطلاع رسانی خواهد شد.