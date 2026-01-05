به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط دانشگاه و در پی مطالبات و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان، از جمله مواردی که از طریق شورای صنفی دانشجویان به مدیریت دانشگاه منتقل شده است، هیات‌رئیسه دانشگاه با هدف حفظ آرامش، سلامت و امنیت دانشجویان تصمیم گرفت تمامی امتحانات و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دفاع از پایان‌نامه‌ها تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تعویق افتاد.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: بدیهی است که به دلیل تعویق فعالیت‌های آموزشی، در این بازه زمانی ارائه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه و تغذیه امکان‌پذیر نخواهد بود.

براین اساس به دانشجویان اعلام شده که خوابگاه‌های دانشجویی تا عصر سه شنبه ۱۶ دی ماه باز هستند و غذاخوری‌های دانشگاه نیز تا همین روز خدمات ارائه می‌کنند. طبق برنامه فعلی خوابگاه از صبح روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ بازگشایی می شود و در صورت تغییر برنامه، به دانشجویان، اطلاع رسانی خواهد شد.

