سال گذشته ۱۷۶ حادثه ناشی از کار در کاشان ثبت شد

به گزارش ایلنا از کاشان، مهدی دلاوری با اشاره به تعداد حوادث شغلی ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ که بیش از ۹۶۰ مورد بوده خاطر نشان کرد: آمار حوادث حین کار طی سال‌های بعد به‌صورت مستمر کاهش یافته و در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷۶ مورد رسیده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از کاهش قابل ملاحظه آمار حوادث ناشی از کار در واحدهای تحت پوشش و تاکید بر تداوم برنامه های نظارتی بهداشت حرفه ای، تصریح کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی همچنان در اولویت برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای قرار دارد و این روند کاهشی، نتیجه تعامل مناسب میان بازرسان، کارفرمایان و نیروی کار می باشد.

به گفته معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان عامل اصلی این روند کاهشی تلاش‌های مستمر، هدفمند و میدانی بازرسان بهداشت حرفه‌ای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همکاری و تعامل با نهادهایی مثل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

دلاوری افزود: افزایش بازدیدهای نظارتی، آموزش کارفرمایان و کارگران، شناسایی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و پیگیری اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی از جمله اقدامات مؤثر این بازرسان بوده است.

وی این دستاورد مهم را گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت نیروی کار و کاهش پیامدهای انسانی و اقتصادی حوادث شغلی در منطقه کاشان دانست که تاثیر مهمی بر افزایش تولید دارد تأکید کرد: ایمنی، معیشت و رفاه کارگران تنها با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها محقق می‌شود.

