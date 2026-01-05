خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سال گذشته ۱۷۶ حادثه ناشی از کار در کاشان ثبت شد

سال گذشته ۱۷۶ حادثه ناشی از کار در کاشان ثبت شد
کد خبر : 1737844
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار در کاشان طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: سال ۱۳۹۹ برای ۹۶۰ مورد پرونده حادثه ناشی از کار تشکیل شد.

به گزارش  ایلنا از کاشان، مهدی دلاوری با اشاره به  تعداد حوادث شغلی ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ که بیش از ۹۶۰ مورد بوده خاطر نشان کرد: آمار حوادث حین کار طی سال‌های بعد به‌صورت مستمر کاهش یافته و در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷۶ مورد رسیده است.

وی  ضمن ابراز خرسندی از  کاهش قابل ملاحظه آمار حوادث ناشی از کار در واحدهای تحت پوشش و تاکید بر تداوم برنامه های نظارتی بهداشت حرفه ای، تصریح کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث شغلی همچنان در اولویت برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای قرار دارد و این روند کاهشی، نتیجه تعامل مناسب میان بازرسان، کارفرمایان و نیروی کار می باشد.

به گفته معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان عامل اصلی این روند کاهشی  تلاش‌های مستمر، هدفمند و میدانی بازرسان بهداشت حرفه‌ای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همکاری و تعامل با نهادهایی مثل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

دلاوری افزود: افزایش بازدیدهای نظارتی، آموزش کارفرمایان و کارگران، شناسایی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و پیگیری اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی از جمله اقدامات مؤثر این بازرسان بوده است.

وی این دستاورد مهم را گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت نیروی کار و کاهش پیامدهای انسانی و اقتصادی حوادث شغلی در منطقه کاشان دانست که تاثیر مهمی بر افزایش تولید دارد  تأکید کرد: ایمنی، معیشت و رفاه کارگران تنها با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها محقق می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی