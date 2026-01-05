افزایش آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
میزان شاخص کیفیت هوا در هشت شهر خوزستان نشان دهنده آلودگی برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز دوشنیه ۱۵ دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اندیمشک، اهواز، بهبهان، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان و ماهشهر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروههای حساس قرار گرفته است.
در دیگر شهرهای خوزستان شاخص کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول و پاک قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.