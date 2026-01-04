به گزارش ایلنا، ولی‌اله بیاتی در نشست خبری هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: قانون جدید شوراهای شهر و روستا از اصلاحاتی برخوردار شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات، تقویت نظارت بر عملکرد شوراها و سخت‌گیرانه‌تر شدن فرآیند انتخاب و استیضاح شهرداران و دهیاران است که می‌تواند به ارتقاء کیفیت مدیریت شهری و روستایی منجر شود.

وی به کارکرد شوراهای شهر و روستا در بهبود وضعیت جامعه شهری و روستایی در دوره‌های اول تا ششم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برخلاف برخی برداشت‌ها، عملکرد شوراهای شهر و روستا در کشور قابل قبول بوده است. از دوره نخست شوراها تاکنون، برای نمونه در دوره ششم، از مجموع بیش از 1380 شورای شهر، تنها 19 شورا منحل شده‌اند. این میزان نشان‌دهنده کارآمدی نسبی این نهاد مردمی است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی که به عنوان نماینده شهرستان آشتیان، تفرش و فراهان در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: انتخابات شوراهای شهر و روستا 11 اردیبهشت 1405 برای نخستین بار در کشور به صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود و تمامی تمهیدات قانونی و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت بالا در کشور و استان فراهم شده است.

بیاتی به فرایند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات اشاره داشته و تصریح کرد: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر و روستا به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. در این راستا ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهری از 21 دی ماه و شوراهای روستایی از 24 بهمن ماه، هر کدام به مدت 7 روز انجام خواهد شد. بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس استعلام از 5 مرجع قانونی و با رویکرد کاهش رد صلاحیت‌ها و افزایش مشارکت انجام می‌شود.

وی به تعداد شهرها و روستاهایی که در استان مرکزی فرایند انتخابات شوراهای شهر و روستاها در آنها برگزار می‌شود اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در استان مرکزی انتخابات شورای شهر در 34 شهر و انتخابات شوراهای روستا در 852 روستا برگزار می‌شود. ترکیب اعضای شوراهای شهر و روستا بر اساس جمعیت هر کدام از این مناطق تعیین شده است و تعداد اعضاء بسته به میزان جمعیت شهری و روستایی متفاوت خواهد بود.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی که به عنوان نماینده شهرستان آشتیان، تفرش و فراهان در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: هیئت‌های نظارت بر انتخابات کاملاً بی‌طرف بوده و صرفاً ناظر بر حسن اجرای قانون هستند و دخالتی در امور اجرایی ندارند. تعامل مناسبی میان هیئت‌های نظارت، استانداری و فرمانداران در استان برقرار است. با برگزاری دوره‌های آموزشی و برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌شود انتخاباتی قانونمند و سالم برگزار شود.

بیاتی به دلایل رد کلیات بودجه سال 1405 در مجلس اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده متناسب با معیشت مردم نبود.چرا که افزایش 20 درصدی حقوق با نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که حدود 40 درصد است، همخوانی نداشت. همچنین از سوی دیگر افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده موجب تشدید تورم و نگرانی تولیدکنندگان و بازاریان می‌شد.

وی به دیگر دلایلی که سبب شده بود کلیات بودجه سال 1405 در مجلس مورد تأیید نمایندگان مردم در خانه ملت قرار نگیرد اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: شفاف نبودن منابع حاصل از فروش نفت و پیش‌بینی نشدن دقیق مصارف، از دیگر ایراداتی بود که به بودجه سال 1405 وارد شده است. در این راستا دولت متعهد به اصلاح این بودجه شده و بررسی مجدد لایحه در کمیسیون‌های مربوطه مجلس در حال انجام است.

اهمیت انتخابات شوراها با افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی

نایب‌رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی که به عنوان نماینده شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، نیز در این نشست خبری، گفت: با افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، اهمیت انتخابات شوراها بیش از گذشته احساس می‌شود. اینکه چه افرادی کاندیدا شوند و چه کسانی انتخاب شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت مدیریت شهری و روستایی دارد.

سید محمد جمالیان بر اهمیت انتخابات شوراها در مدیریت شهری و روستایی تأکید داشته و افزود: یکی از مطالبات جدی مردم از دفاتر نمایندگان در حوزه مدیریت شهری این است که چرا برای انجام امور روزمره شهری باید به شوراها یا شهرداری‌ها مراجعه و پیگیری‌های متعدد انجام شود. این موضوع نشان می‌دهد انتخاب افراد کارآمد در شوراها تا چه اندازه در سرنوشت 4 ساله شهرها و روستاها تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: با هماهنگی هیئت نظارت و فرمانداری‌ها و سامانه‌های اجرایی، تمامی فرایند انتخابات شوراهای شهر و روستا از ثبت‌نام تا استعلام‌ها به صورت سیستمی و تمام‌الکترونیک انجام خواهد شد و داوطلبان بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند ثبت‌نام کنند. هرچند طبق قانون، فرمانداران و هیئت‌های اجرایی موظف هستند در صورت بروز اختلال اینترنت یا درخواست داوطلب، امکان ثبت‌نام حضوری را نیز فراهم کنند.

نایب‌رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی که به عنوان نماینده شهرستان اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، بر شفافیت‌سازس در بررسی صلاحیت‌ها تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: شفاف‌سازی دلایل رد یا تایید صلاحیت‌ها از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات شوراها است. سیاست هیئت‌های نظارت در استان مرکزی بر حداکثرسازی تأیید صلاحیت‌ها است.

جمالیان به موضوع رد صلاحیت‌ها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تنها افرادی که فاقد شرایط قانونی باشند رد صلاحیت خواهند شد و دلایل آن نیز به صورت رسمی به داوطلب اعلام می‌شود. بر اساس قانون جدید، اگر داوطلبی رد صلاحیت شود، این حق را دارد که از علت رد صلاحیت خود مطلع شود و حتی آن را به صورت عمومی اعلام کند. این رویکرد گامی مهم در جهت شفاف‌سازی فرایند انتخابات است.

وی به آمار انتخابات پیش رو در استان اشاره کرده و بیان داشت: در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی، حدود 180 عضو شورای شهر و 2462 عضو شورای روستا در باید انتخاب شوند. یکی از چالش‌های موجود، پایین بودن مشارکت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و شوراها است. امیدواریم در دوره هفتم این شوراها شاهد افزایش حضور بانوان در ثبت‌نام، رقابت انتخاباتی و عضویت در شوراهای شهر و روستا باشیم.

