خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استانداری لرستان:

با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه حفظ می شود

با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه حفظ می شود
کد خبر : 1737361
لینک کوتاه کپی شد.

ابلاغ دو آئین نامه برای بهبود معیشت مردم و حمایت از صنایع

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی به بحث حفظ قدرت خرید مردم کمک می کند و در نهایت یارانه های زنجیره تولید و‌ تأمین در مسیر مناسب و درست هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز یکشنبه چهاردهم دیماه با اشاره به برگزاری جلسه وبیناری با حضور رئیس جمهور، برخی اعضای هیأت دولت و استانداران در خصوص آئین نامه‌های ابلاغی جدید در خصوص سیاست‌های ارزی جدید دولت اظهارداشت: این آئین نامه‌های اجرایی در قالب «امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و «حمایت از صنایع» باتوجه به سیاست‌های ارزی جدید ابلاغ شده و باعث می‌شود یارانه‌هایی که تاکنون به ابتدای زنجیره تولید و تامین اختصاص می‌یافت به انتهای زنجیره تولید و تامین اختصاص یابد. 

وی ادامه داد: تاکنون یارانه‌ها به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده اختصاص می‌یافت و در مسیر مناسبی هزینه نمی‌شد که براساس تصمیم گیری دولت این یارانه به انتهای زنجیره تولید، که مردم هستند به طور مستقیم اختصاص می‌یابد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: برهمین اساس از شب گذشته این یارانه برای برخی دهک‌ها واریز شده و در نهایت برای همه مردم واریز می‌شود. 

امیدی افزود: این روند به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند و آزادسازی نرخ ارز بر روی تمام کالاها تاثیر مستقیم نخواهد داشت. 

وی ادامه داد: آزادسازی نرخ ارز تنها بر روی ۱۲ قلم کالا از جمله برنج، روغن، گوشت مرغ، کنجاله، سویا و ذرت و… تاثیر خواهد داشت. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به آیین نامه اجرایی برای حمایت از صنایع اشاره کرد و گفت: باتوجه به سیاست‌های ارزی جدید ممکن است صنایع ما در زمینه تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شوند که در این زمینه نیز یک خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای این امر و حمایت از صنایع، پیش بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی