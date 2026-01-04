با حذف ارز ترجیحی قدرت خرید مردم با پرداخت یارانه حفظ می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز یکشنبه چهاردهم دیماه با اشاره به برگزاری جلسه وبیناری با حضور رئیس جمهور، برخی اعضای هیأت دولت و استانداران در خصوص آئین نامه‌های ابلاغی جدید در خصوص سیاست‌های ارزی جدید دولت اظهارداشت: این آئین نامه‌های اجرایی در قالب «امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و «حمایت از صنایع» باتوجه به سیاست‌های ارزی جدید ابلاغ شده و باعث می‌شود یارانه‌هایی که تاکنون به ابتدای زنجیره تولید و تامین اختصاص می‌یافت به انتهای زنجیره تولید و تامین اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تاکنون یارانه‌ها به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده اختصاص می‌یافت و در مسیر مناسبی هزینه نمی‌شد که براساس تصمیم گیری دولت این یارانه به انتهای زنجیره تولید، که مردم هستند به طور مستقیم اختصاص می‌یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: برهمین اساس از شب گذشته این یارانه برای برخی دهک‌ها واریز شده و در نهایت برای همه مردم واریز می‌شود.

امیدی افزود: این روند به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند و آزادسازی نرخ ارز بر روی تمام کالاها تاثیر مستقیم نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آزادسازی نرخ ارز تنها بر روی ۱۲ قلم کالا از جمله برنج، روغن، گوشت مرغ، کنجاله، سویا و ذرت و… تاثیر خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به آیین نامه اجرایی برای حمایت از صنایع اشاره کرد و گفت: باتوجه به سیاست‌های ارزی جدید ممکن است صنایع ما در زمینه تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شوند که در این زمینه نیز یک خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای این امر و حمایت از صنایع، پیش بینی شده است.

