تردد خودروهای سنگین در شهرهای خوزستان ممنوع است/لزوم ایجاد پارکینگ در ورودی شهرها

رئیس پلیس راه خوزستان با هشدار نسبت به خطرات تردد خودروهای سنگین در معابر شهری، گفت: ورود این خودروها به‌ویژه در شهر اهواز علاوه بر تهدید ایمنی ترافیک، خسارت‌های جدی به زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند و موجب افزایش ترافیک و تصادفات می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی با اشاره به خطرهای تردد خودروهای سنگین در شهرها به‌ویژه خیابان‌های شهر اهواز، اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای خطرآفرینی، همچنان شاهد تردد خودروهای سنگین در شهرهای خوزستان هستیم که این موضوع علاوه بر تهدید امنیت و سلامت ترافیک، به زیرساخت‌های شهری از جمله خط‌کشی‌ها و آسفالت آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از سوی دیگر، این ترددها باعث ایجاد ترافیک و افزایش وقوع تصادفات در شهرها می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی معابر شهری برای عبور خودروهای سنگین طراحی نشده‌اند، بر اساس قانون تردد این خودروها در شهرها ممنوع است. در همین راستا، با همکاری شهرداری‌ها در حال جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به شهرها هستیم و تنها خودروهای دارای مجوز، آن هم برای مقاطع کوتاه، اجازه تردد در معابر شهری را دارند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به موضوع پارکینگ‌های ویژه خودروهای سنگین بیان کرد: ایجاد این پارکینگ‌ها در ورودی شهرها در شورای ترافیک خوزستان مصوب شده و در برخی شهرها اقدامات مناسبی انجام گرفته است، اما متأسفانه در اهواز و برخی دیگر از شهرهای استان، این اقدامات متناسب با نیاز انجام نشده و همین مسئله موجب ورود بسیاری از خودروهای سنگین به داخل شهرها شده است.

دولتشاهی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به خیابان‌های شهری، شهرداری‌های خوزستان باید نسبت به ایجاد پارکینگ‌های لازم در ورودی شهرها اقدام کنند.

