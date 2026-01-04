مدارا و احترام به مردم در برخورد با مطالبات

به گزارش ایلنا، سردار علی مویدی صبح امروز در سفر رسمی خود به شهرستان مرودشت در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی شهرستان مرودشت در حفظ نظم و امنیت، به طور ویژه بر لزوم رعایت کامل کرامت انسانی و حفظ شان شهروندان در تمامی مراحل برخورد، تاکید کرد.

وی ادامه داد: دستورالعمل فراجا برخورد هوشمندانه توام با صعه صدر و با زبان گفت‌وگو است و ما خادم مردم هستیم و رسالت پلیس جلب رضایت و اعتماد عمومی از طریق رفتار شایسته می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مهمترین ماموریت نیروی انتظامی نه تنها حفظ امنیت بلکه ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی است، بر ضرورت رفتار توام با مهربانی و رافت اسلامی در مواجهه با احاد جامعه به ویژه در شرایط حساس و تجمعات اعتراضی تاکید کرد و گفت: ما مردم عزیز را خانواده و بخشی از پیکره خود می‌دانیم.

