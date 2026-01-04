خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر جامعه روحانیت شیراز:

لبنیات از سفره مردم پر کشیده است/ عده‌ای در کشور خون مردم را می‌مکند و کسی جرأت اعتراض ندارد

لبنیات از سفره مردم پر کشیده است/ عده‌ای در کشور خون مردم را می‌مکند و کسی جرأت اعتراض ندارد
کد خبر : 1737188
لینک کوتاه کپی شد.

ناظران بازار به جای برخورد قاطع با متخلفان، گاهی با آن‌ها کنار می‌آیند

دبیر جامعه روحانیت مبارز شیراز با تأکید بر اینکه کارد به استخوان مردم رسیده است، گفت: گرانی افسارگسیخته نتیجه بی‌عدالتی و ضعف نظارت است و عدالت علوی متأسفانه تنها در شعار مانده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری، یادآور شد: شهادت امیرالمؤمنین (ع) به دلیل اجرای عدالت بود، اما امروز از آن عدالتی که قرار بود در کشور جاری شود، فاصله زیادی گرفته‌ایم.عده‌ای در این کشور خون مردم را می‌مکند و کسی جرأت اعتراض ندارد؛ اساس کشور را در دست گرفته‌اند و هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند.

وی با اشاره به بحران معیشتی مردم افزود: امروز در فروشگاه‌ها حتی یک شیشه روغن پیدا نمی‌شود؛ قدرتمندان معیشت مردم را در اختیار گرفته‌اند و دیگر مصلحت‌اندیشی پاسخگو نیست. لبنیات با افزایش ۷۰ درصدی قیمت، عملاً از سبد خانوارها حذف شده و حتی هزینه نان و پنیر برای بسیاری قابل تأمین نیست.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد صریح از وضعیت نظارت بر بازار گفت:ناظران بازار به جای برخورد قاطع با متخلفان، گاهی با آن‌ها کنار می‌آیند. مشکل اصلی اینجاست که خود ناظران نیاز به اصلاح دارند.

وی با استناد به نامه ۴۵ نهج‌البلاغه که حضرت علی (ع) در آن بر عدالت و نظارت دقیق تأکید کرده‌اند، پرسید:چند نفر از مسئولان فعلی متخصص واقعی هستند؟ متخصصان در موضوع ارز هشدار دادند، اما کسی توجه نکرد. چرا با دزدی‌ها برخورد نمی‌شود؟ کارد به استخوان مردم رسیده است.

حجت‌الاسلام طاهری در پایان هشدار داد: وقتی با گرانی‌ها این‌گونه برخورد شود، مردم اعتراض می‌کنند و دشمن از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد. عزت ملت ایران در خارج از کشور کاملاً مشهود است، اما در داخل، تورم و مشکلات معیشتی مردم را در تنگنا قرار داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی