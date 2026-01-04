به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری، یادآور شد: شهادت امیرالمؤمنین (ع) به دلیل اجرای عدالت بود، اما امروز از آن عدالتی که قرار بود در کشور جاری شود، فاصله زیادی گرفته‌ایم.عده‌ای در این کشور خون مردم را می‌مکند و کسی جرأت اعتراض ندارد؛ اساس کشور را در دست گرفته‌اند و هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند.

وی با اشاره به بحران معیشتی مردم افزود: امروز در فروشگاه‌ها حتی یک شیشه روغن پیدا نمی‌شود؛ قدرتمندان معیشت مردم را در اختیار گرفته‌اند و دیگر مصلحت‌اندیشی پاسخگو نیست. لبنیات با افزایش ۷۰ درصدی قیمت، عملاً از سبد خانوارها حذف شده و حتی هزینه نان و پنیر برای بسیاری قابل تأمین نیست.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد صریح از وضعیت نظارت بر بازار گفت:ناظران بازار به جای برخورد قاطع با متخلفان، گاهی با آن‌ها کنار می‌آیند. مشکل اصلی اینجاست که خود ناظران نیاز به اصلاح دارند.

وی با استناد به نامه ۴۵ نهج‌البلاغه که حضرت علی (ع) در آن بر عدالت و نظارت دقیق تأکید کرده‌اند، پرسید:چند نفر از مسئولان فعلی متخصص واقعی هستند؟ متخصصان در موضوع ارز هشدار دادند، اما کسی توجه نکرد. چرا با دزدی‌ها برخورد نمی‌شود؟ کارد به استخوان مردم رسیده است.

حجت‌الاسلام طاهری در پایان هشدار داد: وقتی با گرانی‌ها این‌گونه برخورد شود، مردم اعتراض می‌کنند و دشمن از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد. عزت ملت ایران در خارج از کشور کاملاً مشهود است، اما در داخل، تورم و مشکلات معیشتی مردم را در تنگنا قرار داده است.

