روابطعمومی آموزش و پرورش استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری و تأخیر ساعت کاری برخی مدارس استان اردبیل روز 14 دی
روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیهای اعلام کرد: این ادارهکل به دلیل یخبندان و برودت هوا، در روز یکشنبه 14 دی ماه برای برخی مدارس نوبت صبح و عصر شهرستانهای این استان تعطیلی اعلام کرده و برای برخی مدارس استان نیز تأخیر در ساعت آغاز به کار اعمال کرده است.
به گزارش ایلنا، در شهرهای اردبیل و هیر، از توابع شهرستان اردبیل مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی، در شهرستانهای نیر، نمین و سرعین مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی، فعالیتهای آموزشی در هر 2 نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل، همچنین در شهرستان شاهرود مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی و دوره اول متوسطه فعالیتهای آموزشی در هر 2 نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشهای این مدارس در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
فعالیتهای آموزشی در شهرستانهای مشگینشهر و انگوت، مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی با یک ساعت تأخیر، در شهر لاهرود از توابع شهرستان مشگینشهر مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی با 2 ساعت تأخیر، در بخش ارشق از توابع شهرستان مشگینشهر تمام مقاطع تحصیلی با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
در شهرستان گرمی فعالیتهای آموزشی مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی در هر 2 نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. مقاطع تحصیلی دورههای اول و دوم متوسطه این شهرستان نیز با یک ساعت تأخیر فعالیتهای آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.
در شهرستان خلخال فعالیتهای آموزشی مقاطع تحصیلی کودکستان و ابتدایی در هر 2 نوبت صبح و عصر به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. مقطع تحصیلی دوره اول متوسطه این شهرستان نیز با یک ساعت تأخیر فعالیتهای آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.
روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیه خود به صراحت اعلام کرده است که با اعلام تعطیلی مدارس مقطع تحصیلی ابتدایی در هر کدام از شهرستانها، نواحی و مناطق، تمام مدارس استثنایی آن شهرستان، ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.