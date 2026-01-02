خبرگزاری کار ایران
جانشین پلیس راه استان بوشهر خبر داد:

سقوط زانتیا در کانال آب و برجای ماندن یک کشته و 2 مصدوم

جانشین پلیس راه استان بوشهر گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به داخل کانال آب در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان دشتستان، یک دختر 20 ساله جان خود را از دست داد. این حادثه روز جاری در محور مواصلاتی بنارآزادگان - آب‌پخش از توابع این شهرستان رخ داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی سواری زانتیا به دلیل سرعت بالا از مسیر اصلی منحرف و به داخل کانال آب سقوط کرد. خودرو حامل یک راننده و 2 سرنشین بوده است. یکی از سرنشینان که خانمی 20 ساله و در صندلی عقب خودرو حضور داشت، در این حادثه جان باخت.

وی به دلیل فوت دختر 20 ساله اشاره کرده و ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سرنشین جان‌باخته کمربند ایمنی نبسته بوده و پس از انحراف خودرو و سقوط به کانال آب، داخل خودرو گرفتار شده است. راننده و سرنشین جلوی خودرو دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

جانشین پلیس راه استان بوشهر به علت وقوع این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان پلیس، سرعت غیرمجاز عامل اصلی وقوع این سانحه رانندگی بوده است. متأسفانه استان بوشهر از نظر تخلفات مربوط به سرعت، در رتبه‌ای قرار گرفته که بالاتر از میانگین کشوری است.

انتهای پیام/
