یک مورد فوتی در دست بررسی است/ نیروهای امنیتی هیچ سلاحی همراه خود نداشتند

اسفندیار عبداللهی در گفت و گو با ایلنا افزود:طی این مدت، عده‌ای تلاش کردند موجی ایجاد کنند و در خیابان‌ها مقداری سر و صدا به راه بیندازند . امروز نیز دوباره این افراد در خیابان‌ها حضور پیدا کردند که با ارشاد و مدیریت نیروهای نظامی و امنیتی، صرفاً از طریق گفت‌وگو و بدون هیچ‌گونه درگیری، تلاش شد این افراد متوجه شوند و دست از اقدامات خود بردارند.

عبداللهی اظهار امیدواری کرد که تا امشب این اتفاقات به خیر و خوشی پایان یابد.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با قدردانی از مردم این شهرستان گفت: از مردم عزیز مرودشت صمیمانه تشکر می‌کنم؛ مردمی که با غیرت و مرام همیشگی خود، همواره پای ایران بوده‌اند و با آشوبگران همراهی نکردند.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: لازم می‌دانم به مردم عزیز عرض کنم که دولت و مجلس با تمام توان در مسیر کمک به معیشت مردم حرکت می‌کنند و تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند تا با راهکارها و برنامه‌های درست و دقیق، شرایط معیشتی مردم عزیز کشور بهبود پیدا کند؛ مردمی که امروز همه ما مدیون آنان هستیم.

عبداللهی تأکید کرد: امیدواریم با کمک همین مردم، شاهد اتفاقات خوبی برای کشور، شهر و دیارمان باشیم.

وی درباره شایعات مربوط به تلفات جانی گفت: یک مورد فوتی گزارش شده که این موضوع همچنان در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست این اتفاق از چه سمتی رقم خورده است. نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج هیچ‌گونه تیراندازی و هیچ نوع سلاحی همراه نداشته‌اند و بررسی‌های کارشناسی توسط دادگستری و پزشکی قانونی در حال انجام است تا صحت موضوع به‌طور دقیق مشخص شود.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با ابراز تسلیت به خانواده فرد جان‌باخته افزود: این فرد هیچ نقشی در این حوادث نداشته و هیچ سنخیتی با این موضوعات نداشته است. طبق بررسی‌ها، وی در روز حادثه به دلیل مراسم عروسی برادرش درگیر خرید بوده و این اتفاق توسط اراذل و اوباش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم رقم خورده است.

وی ادامه داد: از شب گذشته، مجموعه‌های امنیتی و نظارتی به‌طور کامل در حال بررسی دوربین‌ها و مسیرها هستند تا عامل یا عاملان اصلی این حادثه شناسایی شوند و اجازه داده نشود خون این فرد بی‌گناه پایمال شود.

عبداللهی همچنین از همراهی خانواده مرحوم قدردانی کرد و گفت: خانواده این فرد همکاری بسیار خوبی با مجموعه‌های نظام داشته‌اند و شب گذشته نیز با صدور اطلاعیه و انجام مصاحبه اعلام کردند که پای نظام ایستاده‌اند و هیچ ارتباطی با افرادی که در خیابان‌ها حضور دارند، ندارند. امروز نیز مراسم خود را برگزار کردند و هیچ واکنشی در جهت همراهی با آشوبگران نداشتند.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: فضاسازی‌های نادرست برخی رسانه‌های غربی درباره این حادثه بی‌اساس است. مردم ما مردمی آگاه هستند و همان‌گونه که بارها نشان داده‌اند، تا آخرین لحظه پای کشور خود ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد امنیت کشور خدشه‌دار شود.

