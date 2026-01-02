واژگونی اتوبوس در محور هراز

به گزارش ایلنا، اورژانس مازندران اعلام کرد: حادثه واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس ساعت ۱۲:۵۶ با مرکز پیام اورژانس آمل اعلام و ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلال به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش هنوز از تعداد مصدوم اطلاعی در دست نیست و خبر تکمیلی اعلام خواهد شد.

بر اساس گزارش اولیه حادثه مربوط به یک دستگاه میدل باس بود که از مسیر جاده منحرف شد و واژگونی خودرو اتفاق نیفتاد

این حادثه هیچ فوتی بر جای نگذاشت.

انتهای پیام/