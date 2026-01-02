خبرگزاری کار ایران
یک فوتی و پنج مصدوم در محور ساغند به رباط پشت بادام،

رئیس اورژانس استان یزد گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیگو۸، متأسفانه یک دختربچه یازده ساله در صحنه‌ حادثه فوت و پنج نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از یزد، سید محمد جواد میرجلیلی اظهار کرد: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷:۲۱، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیگو ۸ در محور ساغند به رباط پشت بادام، متأسفانه یک دختربچه یازده ساله در صحنه حادثه فوت و پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومین را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید رهنمون منتقل کردند.

