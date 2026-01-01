2 حادثه گازگرفتگی در استان اردبیل 9 نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم در این رابطه افزود: در حادثه نخست که در یکی از منازل روستای جعفرآباد مشگین‌شهر رخ داد، به دلیل‌ نشت گاز مونوکسیدکربن 4 نفر مسموم شدند. مسموم‌شدگان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی به حادثه گازگرفتگی دوم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در حادثه دوم که در یکی از محله‌های شهر مشگین‌شهر اتفاق افتاد، در اثر نشت گاز مونوکسیدکربن 5 نفر مسموم شدند. مسموم‌شدگان این حادثه نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اظهار داشت: وزش باد می‌تواند موجب اختلال در عملکرد دودکش‌ها شود و در صورت عدم ایمنی وسایل گرمایشی، خطر بازگشت گاز مونوکسیدکربن به داخل منازل و مسمومیت شهروندان را افزایش دهد.

