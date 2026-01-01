خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار ویژه شهرستان مرودشت خبرداد؛

آرامش در مرودشت حاکم است/تجمع اصناف مسالمت‌آمیز بود

آرامش در مرودشت حاکم است/تجمع اصناف مسالمت‌آمیز بود
کد خبر : 1736397
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار ویژه شهرستان مرودشت با رد شایعات مطرح‌شده درباره ناامنی در این شهرستان گفت: آرامش و امنیت در مرودشت به‌طور کامل برقرار است و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، مسعود طهماسبی امروز پنجشنبه با اشاره به تجمع مسالمت‌آمیز شماری از اصناف مرودشت اظهار کرد: این تجمع با هدف بیان نگرانی‌ها نسبت به نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی برگزار شد، اما در جریان آن، افراد فرصت‌طلب با تخریب و آتش‌زدن یک دستگاه خودروی متعلق به اتاق اصناف، تلاش کردند مطالبات صنفی را به آشوب بکشانند.

وی افزود: با هوشیاری بازاریان و حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، از گسترش تنش جلوگیری شد و شرایط به‌سرعت تحت کنترل قرار گرفت.

فرماندار مرودشت همچنین با اشاره به فضاسازی رسانه‌های معاند گفت: انتشار اخباری نظیر تسخیر فرمانداری یا تداوم ناآرامی‌ها، مبتنی بر تصاویر جعلی و ویدئوهای ساخته‌شده با هوش مصنوعی است و قویاً تکذیب می‌شود.

طهماسبی تأکید کرد: هم‌اکنون وضعیت شهرستان عادی است و شهروندان بدون هیچ مشکلی به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی