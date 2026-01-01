به گزارش ایلنا، مسعود طهماسبی امروز پنجشنبه با اشاره به تجمع مسالمت‌آمیز شماری از اصناف مرودشت اظهار کرد: این تجمع با هدف بیان نگرانی‌ها نسبت به نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی برگزار شد، اما در جریان آن، افراد فرصت‌طلب با تخریب و آتش‌زدن یک دستگاه خودروی متعلق به اتاق اصناف، تلاش کردند مطالبات صنفی را به آشوب بکشانند.

وی افزود: با هوشیاری بازاریان و حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، از گسترش تنش جلوگیری شد و شرایط به‌سرعت تحت کنترل قرار گرفت.

فرماندار مرودشت همچنین با اشاره به فضاسازی رسانه‌های معاند گفت: انتشار اخباری نظیر تسخیر فرمانداری یا تداوم ناآرامی‌ها، مبتنی بر تصاویر جعلی و ویدئوهای ساخته‌شده با هوش مصنوعی است و قویاً تکذیب می‌شود.

طهماسبی تأکید کرد: هم‌اکنون وضعیت شهرستان عادی است و شهروندان بدون هیچ مشکلی به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

انتهای پیام/