فرماندار ویژه شهرستان مرودشت خبرداد؛
آرامش در مرودشت حاکم است/تجمع اصناف مسالمتآمیز بود
فرماندار ویژه شهرستان مرودشت با رد شایعات مطرحشده درباره ناامنی در این شهرستان گفت: آرامش و امنیت در مرودشت بهطور کامل برقرار است و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.
به گزارش ایلنا، مسعود طهماسبی امروز پنجشنبه با اشاره به تجمع مسالمتآمیز شماری از اصناف مرودشت اظهار کرد: این تجمع با هدف بیان نگرانیها نسبت به نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی برگزار شد، اما در جریان آن، افراد فرصتطلب با تخریب و آتشزدن یک دستگاه خودروی متعلق به اتاق اصناف، تلاش کردند مطالبات صنفی را به آشوب بکشانند.
وی افزود: با هوشیاری بازاریان و حضور بهموقع نیروهای انتظامی، از گسترش تنش جلوگیری شد و شرایط بهسرعت تحت کنترل قرار گرفت.
فرماندار مرودشت همچنین با اشاره به فضاسازی رسانههای معاند گفت: انتشار اخباری نظیر تسخیر فرمانداری یا تداوم ناآرامیها، مبتنی بر تصاویر جعلی و ویدئوهای ساختهشده با هوش مصنوعی است و قویاً تکذیب میشود.
طهماسبی تأکید کرد: هماکنون وضعیت شهرستان عادی است و شهروندان بدون هیچ مشکلی به فعالیتهای روزمره خود مشغول هستند.