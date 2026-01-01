رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری اراک:
3 مصدوم؛ دستاورد انفجار در منزل مسکونی خیابان شهدا اراک
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به وقوع حادثه انفجار در یکی از محلههای این شهر اشاره کرده و در این رابطه گفت: انفجار یک منزل مسکونی در خیابان شهدا (کشتارگاه) شهر اراک 3 مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه ساعت 14:22 به مرکز فرماندهی 125 اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: در این راستا بلافاصله آتشنشانان ایستگاه 4 میدان فراهان به محل حادثه شتافتند و در صحنه با یک مورد انفجار در منزل مسکونی و 3 نفر مصدوم مواجه شدند. آتشنشانان در عملیاتی فوری، 3 شهروند مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.
وی ادامه داد: پس از نجات مصدومان این حادثه انفجار، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل توسط آتشنشانان انجام شد و با توجه به تخریب دیوار طبقه فوقانی و همچنین تخریب لولههای دودکش بخاری طبقههای پایین، نکات ایمنی به ساکنان طبقه پایین توضیح داده شد. علت دقیق این انفجار در دست بررسی است.