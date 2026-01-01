خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اراک:

3 مصدوم؛ دستاورد انفجار در منزل مسکونی خیابان شهدا اراک

3 مصدوم؛ دستاورد انفجار در منزل مسکونی خیابان شهدا اراک
کد خبر : 1736389
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به وقوع حادثه انفجار در یکی از محله‌های این شهر اشاره کرده و در این رابطه گفت: انفجار یک منزل مسکونی در خیابان شهدا (کشتارگاه) شهر اراک 3 مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه ساعت 14:22 به مرکز فرماندهی 125 اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خراجی افزود: در این راستا بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 4 میدان فراهان به محل حادثه شتافتند و در صحنه با یک مورد انفجار در منزل مسکونی و 3 نفر مصدوم مواجه شدند. آتش‌نشانان در عملیاتی فوری، 3 شهروند مصدوم را از محل حادثه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

وی ادامه داد: پس از نجات مصدومان این حادثه انفجار، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل توسط آتش‌نشانان انجام شد و با توجه به تخریب دیوار طبقه فوقانی و همچنین تخریب لوله‌های دودکش بخاری طبقه‌های پایین، نکات ایمنی به ساکنان طبقه پایین توضیح داده شد. علت دقیق این انفجار در دست بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی