خبرگزاری کار ایران
شهردار رشت:

احیای ۷ کیلومتر از رودخانه زرجوب به زودی آغاز می شود

احیای ۷ کیلومتر از رودخانه زرجوب به زودی آغاز می شود
شهردار رشت گفت: توسعه زیرساخت‌های ترافیکی در سطح شهر با جدیت دنبال می‌شود و تقاطع غیرهمسطح رودباری تا دهه مبارک فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش ایلنا از رشت، شهردار رشت با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی و هویتی این شهر گفت: رشت شهری است که زندگی مردم در آن جریان دارد و این شهر بر گردن همه ما حق دارد؛ شهری کهن و زیبا که همواره خاستگاه اندیشمندان، فرهیختگان و چهره‌های ماندگار بوده است.
رحیم شوقی ظهر پنجشنبه در جشن بزرگ «روز رشت» که همزمان با فستیوال خوراک و با حضور شهردار تهران، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران، هنرمندان و شهروندان برگزار شد، اظهار کرد: ۱۲ دی‌ماه به نام شهر رشت نام‌گذاری شده و این روز فرصتی برای پاسداشت هویت و افتخارات این شهر است.

وی با بیان اینکه شهر تنها مجموعه‌ای از راه‌ها و ساختمان‌ها نیست، افزود: کالبد شهر را پروژه‌ها می‌سازند اما روح شهر، مردم آن هستند؛ مردمی که در دوران هشت سال دفاع مقدس با تقدیم بیش از ۸ هزار شهید، وفاداری خود را به ایران اسلامی ثابت کردند.

شهردار رشت با اشاره به مطالبات دیرینه شهروندان تصریح کرد: احیای رودخانه‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های مردم رشت است و در همین راستا، احیای حدود ۷ کیلومتر از رودخانه زرجوب با تکیه بر توان کارشناسان بومی در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی پیمانکار آن انتخاب و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

شوقی یکی از چالش‌های جدی رشت را معضل ترافیک دانست و گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر، بازگشایی حدود ۱۰ کیلومتر مسیر جدید در سطح شهر در دستور کار قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مسیر ۶ کیلومتری به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و اتصال خیابان سعدی به میدان سرباز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ترافیکی با جدیت دنبال می‌شود، افزود: تقاطع غیرهمسطح رودباری در برنامه اجرایی شهرداری قرار دارد که تلاش می‌کنیم تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسد.

