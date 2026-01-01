برای قتل بسیجی شهید پرونده قضایی تشکیل شد

به گزارش ایلنا، کاظم نظری روز پنجشنبه یازدهم دیماه اظهار کرد: در پی اغتشاشات اخیر و اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین، ۱۳ مأمور زخمی شدند، یک بسیجی بر اثر جراحات شدید به شهادت رسید و نزدیک به ۲۰ نفر دستگیر شدند.

وی تأکید کرد: اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و پرونده قضایی پیرامون قتل بسیجی شهید با دستور ریاست کل دادگستری لرستان تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اغتشاشات اخیر در این شهرستان اظهار کرد: در جریان این حوادث، برخی افراد با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و انجام اقدامات خرابکارانه از جمله سنگ‌پرانی به سمت مأمورین انتظامی، موجب بروز بی‌نظمی شدند. در این حوادث ۱۳ نفر از مأمورین مجروح شدند و یک بسیجی پس از ایراد جراحت شدید به شهادت رسید. همچنین نزدیک به ۲۰ نفر از عوامل اغتشاش دستگیر شده‌اند.

وی افزود: با اقدامات قاطع دستگاه قضایی و همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اوضاع شهرستان هم‌اکنون آرام است و تدابیر لازم برای استمرار امنیت اندیشیده شده است.

دادستان کوهدشت خاطرنشان کرد: همکاران قضایی به صورت کشیک و شبانه‌روزی در دادسرا مستقر هستند و تعامل لازم با دستگاه‌های مسئول برقرار است.

نظری تصریح کرد: پس از دستور شب گذشته ریاست کل دادگستری لرستان پیرامون قتل بسیجی شهید، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد. وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل اصلی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه نامنی، اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی قاطعانه ورود و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

