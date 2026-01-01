استاندار هرمزگان:
نهضت سلامت هرمزگان شتاب گرفت؛ ۶ آمبولانس جدید وارد چرخه خدمت شد +فیلم
استاندار هرمزگان با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت در حوزه سلامت، از تحویل ۶ دستگاه آمبولانس جدید به پایگاههای اورژانس ۱۱۵ استان خبر داد و گفت: تقویت خدمات فوریتهای پزشکی با مشارکت دولت و خیرین ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در آیین تحویل ۶ دستگاه آمبولانس به پایگاههای اورژانس ۱۱۵ استان، با اشاره به روند تقویت زیرساختهای حوزه سلامت، اظهار کرد: این آمبولانسها در شهرستانهای بشاگرد، بندرلنگه، سیریک، حاجیآباد، قشم و یک شهرستان دیگر مستقر میشوند تا دسترسی مردم به خدمات فوریتهای پزشکی به شکل عادلانهتری ارتقا یابد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است تا پایان سال جاری ۶۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان افزوده شود که تاکنون ۳۳ دستگاه وارد چرخه خدمت شده و با تحویل امروز، این عدد به ۳۹ دستگاه رسیده است.
استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه نهضت سلامت یک حرکت فراگیر و مبتنی بر مطالبات بحق مردم است، تصریح کرد: تقویت خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی، توسعه اورژانس و ارتقای کیفیت رسیدگی به بیماران از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود و این مسیر با مشارکت دولت، وزارت بهداشت، اورژانس کشور، خیرین و بنگاههای اقتصادی دنبال میشود.
آشوری با اشاره به نقش خیرین و مشارکتهای مردمی در این مسیر گفت: زیبایی نهضت سلامت در این است که مردم، نهادهای مردمی، خیرین و فعالان اقتصادی در کنار دولت قرار گرفتهاند تا خدمات درمانی بیمنت به مردم ارائه شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تقویت ناوگان اورژانس بندرعباس نیز خاطرنشان کرد: توزیع تجهیزات و امکانات بر اساس عدالت، تراکم جمعیتی و میزان مأموریتها انجام میشود و بندرعباس نیز در مراحل پیشین و برنامههای آتی از این ظرفیتها بهرهمند خواهد شد.
استاندار هرمزگان در پایان تأکید کرد: توسعه تجهیزات پزشکی، تأمین آمبولانس، دارو، نیروی انسانی، ساخت مراکز درمانی و بیمارستانها بخشی از یک زنجیره خدمات سلامت است که با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری و همراهی مردم، با جدیت ادامه خواهد یافت.