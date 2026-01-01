آتش سوزی گسترده در خیابان امام رضا (ع)/ تلاش ۲۵ آتش نشان برای اطفای حریق

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، آتشپاد دوم حسن نجمی از تلاش ۲۵ آتش نشان برای اطفای گسترده در خیابان امام رضا (ع) و نجات ساکنان خبر داد و اظهارکرد:ساعت ۱۱:۳۰ امروز حریق یک مغازه لوازم یدکی در خیابان امام رضا ۴۰ به مرکز فرماندهیش ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی حریق ۲۵ آتش نشان از ایستگاه های مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: با توجه به نمای کامپوزیت حریق خیلی سریع شعله ور شد و علاوه بر سرایت به چهارطبقه مسکونی فوقانی در حال گسترش به ساختمان مجاور بود که با عملیات فوری آتش نشانان اطفا شد.

نجمی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از ساکنان از ساختمانهای مجاور توسط آتش نشانان خارج شدند و از خطر نجات یافتند‌.

