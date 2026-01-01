هشدار سطح زرد هواشناسی خوزستان؛ ورود سامانه بارشی و احتمال اختلال در ترددها
براساس هشدار سطح زرد هواشناسی خوزستان، سامانه بارشی از اواخر وقت امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه وارد استان میشود و تا اواخر وقت سهشنبه ۱۳ دیماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام هواشناسی استان، این سامانه بارشی مناطق شمالغربی، شمالی، شمالشرقی، شرقی و بهویژه ارتفاعات استان را تحت تأثیر قرار میدهد و احتمال بارشهای پراکنده در بخشهای مرکزی نیز وجود دارد.
فعالیت این سامانه میتواند موجب اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر بهدلیل بارش برف، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و جاری شدن روانآب شود. همچنین مهگرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در حاملهای انرژی از دیگر پیامدهای پیشبینیشده این سامانه است.
در همین راستا توصیه میشود شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند. عدم توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، جابجایی عشایر، طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، همچنین آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها در محورهای مواصلاتی و خودداری عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات در دستور کار قرار گیرد.