قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۴۸ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۴ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۵۸ هزار و ۳۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.