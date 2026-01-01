قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۸ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۹ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان و هر دلار ۱۳۴ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو ۱۵۸ هزار و ۳۳۰ تومان در بازار در حال معامله است.

