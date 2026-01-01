تردد ۳۴ میلیون خودرو در محورهای ورودی و خروجی فارس

به گزارش ایلنا، امین بنائی افزود: از این تعداد ۲۸ میلیون مربوط به تردد سواری و وانت و ۶ میلیون مربوط به تردد وسایط نقلیه سنگین است.

بنائی اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده توسط سامانه‌های تردد شماری این مرکز، بیشترین میزان تردد مربوط به محور مرودشت - شیراز با متوسط تردد روزانه تقریبا ۵۷ هزار دستگاه خودرو و کمترین میزان تردد ثبت شده طی مدت یادشده مربوط به محور اقلید - یاسوج با متوسط تردد روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو بوده است.

وی در پایان از کاهش ۳ درصدی تردد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

