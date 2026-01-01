طی نه ماهه امسال انجام گرفت؛
تردد ۳۴ میلیون خودرو در محورهای ورودی و خروجی فارس
کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رئیس مرکز مدیریت راههای استان فارس از ثبت تردد بیش از ۳۴ میلیون خودرو در استان طی نه ماهه سالجاری خبرداد.
به گزارش ایلنا، امین بنائی افزود: از این تعداد ۲۸ میلیون مربوط به تردد سواری و وانت و ۶ میلیون مربوط به تردد وسایط نقلیه سنگین است.
بنائی اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده توسط سامانههای تردد شماری این مرکز، بیشترین میزان تردد مربوط به محور مرودشت - شیراز با متوسط تردد روزانه تقریبا ۵۷ هزار دستگاه خودرو و کمترین میزان تردد ثبت شده طی مدت یادشده مربوط به محور اقلید - یاسوج با متوسط تردد روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو بوده است.
وی در پایان از کاهش ۳ درصدی تردد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.