رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی خبر داد:
برگزاری مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور به میزبانی اراک
رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی به برگزاری مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور در این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور روز جمعه 12 دی ماه در این استان و به میزبانی شرکت ماشینسازی اراک برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مجید اسدی افزود: تاکنون 14 تیم از سراسر کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور اعلام آمادگی کردهاند و احتمال افزایش تعداد تیمها وجود دارد. استان مرکزی نیز با 2 تیم، یکی از شرکت ماشینسازی اراک و دیگری از شرکتهای استان، در این رقابتها حضور خواهد داشت.
وی ادامه داد: این مسابقات با حضور حدود 90 ورزشکار برگزار میشود. قرعهکشی مسابقات بعدازظهر روز پنجشنبه 11 دی ماه انجام خواهد شد. رقابتها روز جمعه 12 دی ماه از صبح آغاز میشود و تا شب ادامه خواهد داشت. همچنین هماهنگیهایی با شبکه رادیو ورزش برای پوشش زنده این رویداد صورت گرفته است.
رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی اظهار داشت: این مسابقات در راستای انتخابی تیم ملی کارگری برگزار میشود. نفرات برتر این رقابتها برای اعزام به مسابقات بینالمللی کارگران به خارج از کشور در سال 1405 انتخاب خواهند شد. هرچند کشور میزبان برگزاری مسابقات بینالمللی هنوز مشخص نیست.
اسدی به اقدامات انجام شده در راستای تبلیغات رسانهای برگزاری مسابقات قهرمانی جودوی کارگران کشور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این رابطه تبلیغات گستردهای در فضای مجازی و رسانهای انجام شده است. همچنین بیشترین دعوتها از سوی هیئت ورزش کارگری استان مرکزی هماهنگ شده است.
وی همچنین به موفقیتهای اخیر استان مرکزی در میزبانی مسابقات ورزش کارگری اشاره کرده و بیان داشت: استان مرکزی در سال جاری میزبان چندین رویداد کشوری از جمله مسابقات جودوی آقایان و بانوان، لیگ دسته اول کارگری، مسابقات داژبال، پرورش اندام و مرحله نهایی لیگ شرکتهای کارگری بوده است.