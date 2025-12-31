۳۲۲ گروه نمایشی متشکل از هنرمندان دارای معلولیت در کشور فعال هستند
مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور گفت: هماکنون ۳۲۲ گروه نمایشی فعال با حضور یکهزار و ۳۰۰ هنرمند دارای معلولیت در قالب شش منطقه در سراسر کشور فعالیت میکنند که این ظرفیت، نشاندهنده نقش اثرگذار هنر در توانمندسازی اجتماعی این قشر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اسدی، در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت این گروهها اظهار کرد: تداوم فعالیت گروههای نمایشی افراد دارای معلولیت بیانگر ظرفیتهای بالای هنری، فرهنگی و اجتماعی این قشر از جامعه است.
وی افزود: تجربههای موفق این هنرمندان نشان میدهد هر زمان بستر مناسب، حمایت هدفمند و فرصتهای برابر فراهم شود، افراد دارای معلولیت میتوانند استعدادها و توانمندیهای خود را به شکلی مؤثر و قابل توجه به نمایش بگذارند.
مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: توسعه فعالیتهای نمایشی و هنری این گروهها، افزون بر شکوفایی استعدادهای فردی، پیامدهای مثبت اجتماعی متعددی به همراه دارد که از جمله آن میتوان به ارتقای سلامت روان، تقویت روحیه خودباوری، افزایش حس مسئولیتپذیری اجتماعی و گسترش مشارکتهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه اشاره کرد.
وی در پایان بر حمایت سازمان بهزیستی از برنامههای فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: این سازمان تلاش میکند با تقویت زیرساختها و حمایت از چنین رویدادهایی، زمینه حضور پررنگتر افراد دارای معلولیت در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند.