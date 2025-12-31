رییس جمهور وارد چهارمحال و بختیاری شد
رییسجمهور دقایقی پیش با استقبال جمعی از مسوولان استان وارد شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای استان، برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری برنامههای توسعهای در دستور کار دولت چهاردهم انجام میشود.
ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمانهای آنان از نخستین برنامههای رییسجمهور در بدو ورود به استان است.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای پیشبینیشده دکتر پزشکیان در این سفر است.
رییسجمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.
گزارش به مردم از نتایج سفر، پایان بخش برنامههای رییسجمهور در این سفر استانی خواهد بود.