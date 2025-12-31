نماینده فسا در گفت و گو با ایلنا:
فضای شهرستان فسا آرام است / هیچگونه تخریب یا شلیک گزارش نشده است
در حالی که ویدیوهای منتشرشده در فضای مجازی منتسب به شهرستان فسا در استان فارس، از درگیری میان برخی معترضان و پلیس و نیز شنیدهشدن صدای تیراندازی حکایت دارد، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ضمن رد این ادعاها، تأکید کرد که فضای این شهرستان کاملاً آرام است و هیچگونه تخریب یا حادثهای گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شایعات مطرحشده درباره ناآرامیها در این شهرستان، تأکید کرد: فضای شهرستان فسا کاملاً آرام است و هیچگونه تخریب، شلیک یا آسیب جانی به شهروندان و نیروهای نظامی و انتظامی گزارش نشده است.
حسنعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در این خصوص با فرماندار و سایر مسئولان مرتبط گفتوگو داشتهام و با درایت اعضای شورای تأمین شهرستان، شرایط بهطور کامل مدیریت شده و شهر در آرامش به سر میبرد.
وی با بیان اینکه تعداد محدودی افراد اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند، افزود: این افراد قطعاً از صف مردم متدین، انقلابی و وفادار به نظام، بهویژه کسبه و بازاریان شریف شهرستان فسا، جدا هستند و هیچ نسبتی با بدنه اصلی جامعه ندارند.
نماینده فسا همچنین با اشاره به فعالیتهای کمیسیون تلفیق مجلس گفت: امسال در کمیسیون تلفیق، ورود جدی به مباحث اقتصادی و معیشتی صورت گرفته و اولویت نخست ما جلوگیری از رشد تورم، کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت معیشت مردم است که این موضوعات با جدیت در حال پیگیری است.
محمدی در ادامه با اطمینان خاطر به شهروندان فسا تصریح کرد: از نظر تأمین مایحتاج عمومی هیچگونه مشکلی وجود ندارد؛ نهادههای دامی از مردادماه در حال توزیع است، فروشگاهها مملو از مواد خوراکی هستند و شهرستان از این بابت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی کشور راهکار دارد و به بنبست نرسیدهایم. با اتحاد، همدلی و همان اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، این مشکلات نیز مدیریت خواهد شد و از این شرایط عبور خواهیم کرد.