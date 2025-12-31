به گزارش خبرنگار ایلنا نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی شایعات مطرح‌شده درباره ناآرامی‌ها در این شهرستان، تأکید کرد: فضای شهرستان فسا کاملاً آرام است و هیچ‌گونه تخریب، شلیک یا آسیب جانی به شهروندان و نیروهای نظامی و انتظامی گزارش نشده است.

حسنعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در این خصوص با فرماندار و سایر مسئولان مرتبط گفت‌وگو داشته‌ام و با درایت اعضای شورای تأمین شهرستان، شرایط به‌طور کامل مدیریت شده و شهر در آرامش به سر می‌برد.

وی با بیان اینکه تعداد محدودی افراد اقدام به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند، افزود: این افراد قطعاً از صف مردم متدین، انقلابی و وفادار به نظام، به‌ویژه کسبه و بازاریان شریف شهرستان فسا، جدا هستند و هیچ نسبتی با بدنه اصلی جامعه ندارند.

نماینده فسا همچنین با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون تلفیق مجلس گفت: امسال در کمیسیون تلفیق، ورود جدی به مباحث اقتصادی و معیشتی صورت گرفته و اولویت نخست ما جلوگیری از رشد تورم، کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت معیشت مردم است که این موضوعات با جدیت در حال پیگیری است.

محمدی در ادامه با اطمینان خاطر به شهروندان فسا تصریح کرد: از نظر تأمین مایحتاج عمومی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد؛ نهاده‌های دامی از مردادماه در حال توزیع است، فروشگاه‌ها مملو از مواد خوراکی هستند و شهرستان از این بابت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی کشور راهکار دارد و به بن‌بست نرسیده‌ایم. با اتحاد، همدلی و همان اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، این مشکلات نیز مدیریت خواهد شد و از این شرایط عبور خواهیم کرد.

