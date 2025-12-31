مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
مقابله با عرضه لوازم یدکی تقلبی در اولویت نظارتهاست
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان، از انجام بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر بازار لوازم یدکی خودرو و فروشگاههای زنجیرهای در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز چهارشنبه، ۱۰ دی به همراه جمعی از معاونان این ادارهکل، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رؤسای ادارات ستادی مرتبط و نمایندگان اتحادیه صنف لوازم یدکی، با حضور در سطح شهر شیراز از واحدهای صنفی عرضهکننده لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و همچنین تعدادی از فروشگاههای زنجیرهای بازدید و بازرسی کرد.
این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت عرضه لوازم یدکی، بررسی نحوه قیمتگذاری، کیفیت کالاهای ارائهشده، چگونگی ارائه خدمات به مصرفکنندگان و شناسایی مشکلات و چالشهای موجود در این حوزه انجام شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نظارت میدانی با اشاره به جایگاه مهم صنف لوازم یدکی خودرو در تأمین ایمنی و سلامت ناوگان حملونقل، اظهار کرد: عملکرد صحیح این صنف نقش مستقیمی در رضایت عمومی و امنیت تردد وسایل نقلیه دارد و به همین دلیل، نظارت مستمر و هدفمند بر فعالیت واحدهای صنفی امری ضروری است.
کریم مجرب با تأکید بر لزوم عرضه کالاهای استاندارد و دارای اصالت، افزود: مقابله جدی با عرضه لوازم یدکی تقلبی، رعایت ضوابط قیمتگذاری و شفافیت در ارائه خدمات از جمله اولویتهای اصلی ادارهکل صمت فارس است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی اتحادیهها و اصناف است.
وی همچنین تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و بازرسیهای برنامهریزیشده با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و فعالان صنفی قانونمدار، بهصورت مستمر در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.