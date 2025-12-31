خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛

مقابله با عرضه لوازم یدکی تقلبی در اولویت نظارت‌هاست

مقابله با عرضه لوازم یدکی تقلبی در اولویت نظارت‌هاست
کد خبر : 1735879
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از انجام بازدیدهای میدانی و نظارت مستمر بر بازار لوازم یدکی خودرو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز چهارشنبه، ۱۰ دی به همراه جمعی از معاونان این اداره‌کل، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رؤسای ادارات ستادی مرتبط و نمایندگان اتحادیه صنف لوازم یدکی، با حضور در سطح شهر شیراز از واحدهای صنفی عرضه‌کننده لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و همچنین تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید و بازرسی کرد.

این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت عرضه لوازم یدکی، بررسی نحوه قیمت‌گذاری، کیفیت کالاهای ارائه‌شده، چگونگی ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان و شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه انجام شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نظارت میدانی با اشاره به جایگاه مهم صنف لوازم یدکی خودرو در تأمین ایمنی و سلامت ناوگان حمل‌ونقل، اظهار کرد: عملکرد صحیح این صنف نقش مستقیمی در رضایت عمومی و امنیت تردد وسایل نقلیه دارد و به همین دلیل، نظارت مستمر و هدفمند بر فعالیت واحدهای صنفی امری ضروری است.

کریم مجرب با تأکید بر لزوم عرضه کالاهای استاندارد و دارای اصالت، افزود: مقابله جدی با عرضه لوازم یدکی تقلبی، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و شفافیت در ارائه خدمات از جمله اولویت‌های اصلی اداره‌کل صمت فارس است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی اتحادیه‌ها و اصناف است.

وی همچنین تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی قانون‌مدار، به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی